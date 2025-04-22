Ditou o destino que os líderes de dois dos partidos que mais defendem a causa ecologista debatessem no Dia da Terra. No confronto para provar quem é mais amigo do Ambiente, Inês Sousa Real procurou passar a ideia de que Rui Tavares só tem verde no nome. O líder do Livre, por sua vez, sugeriu que o partido que lidera integra a ecologia numa visão mais “alargada” de modelo de sociedade e que a porta-voz do PAN tem uma agenda que “afunila” e transforma a causa num “nicho”.

Foi Sousa Real quem iniciou as hostilidades. A líder do PAN começou por lamentar que Livre não tivesse apresentado propostas sobre ecologia ou ambiente na última legislatura. Rui Tavares, que até arrancou o debate dizendo que havia um chão comum entre os dois, esforçou-se por contrariar essa ideia, defendendo que as propostas do partido que lidera têm um impacto noutras dimensões, como a nível social e de coesão — sem excluir ninguém.

Ainda assim, sempre que o tema foi a proteção do Ambiente os dois foram medindo forças. Sousa Real aproveitou a deixa inicial do moderador do debate para traçar uma linha entre os dois partidos, afirmando que o PAN é uma “voz isolada” na proteção dos animais e estabelecendo diferenças, por exemplo, em matéria de energia nuclear ou mineração em profundidade.

Rui Tavares tentou a abordagem contrária e procurou sempre uma convergência com as agendas dos dois partidos — respondendo à “pergunta ingrata” do moderador tentou ainda ensaiar uma posição conciliatória. O porta-voz do Livre começou por afirmar que Portugal é um “país rico” no potencial das suas energias renováveis, na capacidade para uma realizar uma transição ecológica e tecnológica e também no que respeita à sua biodiversidade.

Como tal, sugeriu, a ecologia pode e deve funcionar como “dínamo” para “converter” essa riqueza potencial em efetiva, num país que está “dominado pelo dinheiro fácil do turismo de massas, do imobiliário de luxo, dos esquemas do jogo online, que tem uma influência não tão indireta quanto isso na crise política que estamos a viver”.

Sousa Real não resistiu em fazer uma provocação ao adversário, dizendo que, apesar de ter mais deputados que o PAN, o Livre não teve uma única proposta por “iniciativa própria” sobre ecologia ou ambiente. “Foi uma oportunidade perdida”, lamentou.

Rui Tavares não alinhou na crítica, explicando que as medidas propostas pelo partido têm impacto ecológico, social e de coesão e acrescentando que a política ecológica não pode ser de “nicho“. A título de exemplo, o líder do Livre referiu os efeitos positivos que a proposta para a criação de uma rede de transportes públicos em zonas de baixa densidade populacional como resposta aos desafios ambientais.

Passando para a Habitação, o líder do Livre deu como exemplo a proposta do partido para criar um Serviço Nacional de Habitação e culpou o atual executivo por não regulamentar os “100 milhões de euros por ano” que já estão destinados ao fundo de emergência. Tavares quer financiar esse sistema com mil milhões de euros anuais com uma “taxação extraordinárias sobre as áreas económicas que têm lucrado com a crise imobiliária” — agências imobiliárias, banca e seguradoras.

Por sua vez, Sousa Real propôs acabar com o “regime de residentes não habituais”, que permitiria poupar “mil milhões de euros todos os anos” e assim baixar o IVA sobre construção e financiar as cooperativas para a habitação. Nesta fase do debate, Rui Tavares não deixou de apontar uma discordância em relação ao PAN: o Livre é contra a garantia estatal para os mais jovens por considerar que o Estado corre um risco ao tornar-se “fiador de crédito mal parado” num clima de particular incerteza mundial. Em compensação, Tavares propõe que os jovens e o Estado sejam coproprietários de habitações, uma forma de aumentar o parque público por outra via.

Em resposta aos desafios colocados na Saúde, Tavares defendeu que o “SNS está entre os melhores do mundo quando tem os recursos”, mas acusou os privados de “concorrência desleal“, porque, alegou, “drenam” recursos humanos do serviço público.

Sousa Real acredita que é fundamental haver uma “aposta na saúde de proximidade, com captação de médicos de família, programas de apoio à saúde mental [junto dos mais jovens] e uma estratégia de combate à solidão [para os mais velhos]”. E falou em especial dos doentes oncológicos: “É absolutamente indigno termos hoje pessoas que por força da sua doença não terem uma baixa a 100%”.

A porta-voz do PAN aproveitou também para voltar a defender um modelo de SNS para os animais, suportada com o fim do financiamento às touradas, como parte importante para garantir o bem-estar de quem tem animais de companhia.

O moderador, o jornalista Hugo Gilberto, desafiou ainda Inês Sousa Real a dizer se o discurso sobre violência contra as mulheres é uma forma de o PAN combater a concorrência do Livre. A porta-voz do PAN rejeitou essa tese e lembrou que o partido sempre teve o “P” de pessoas no seu nome. “Temos de ter um compromisso para o combate à violência doméstica, abuso sexual e infantil”, desafiou Sousa Real, estendendo o repto a Rui Tavares.

Na resposta, o porta-voz do Livre defendeu “o acesso das vítimas de violência doméstica ao subsídio de desemprego” como um “mecanismo prático” para atuar sobre este problema que classificou com um “flagelo social”. A medida teria como objetivo “garantir a sustentabilidade financeira” das vítimas, porque “o agressor não está só em casa, mas está no trabalho também”, justificou Tavares.

Mesmo a terminar, Sousa Real falou de duas propostas do PAN: um programa de apoio à produção de leguminosas em Portugal e a “Segunda-feira Sem Carne” — que chegou a motivar uma troca pública de argumentos com o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. A porta-voz do PAN argumentou que, pese embora a importância de apostar na mobilidade e nos apoios à transição energética, importa não “esquecer” a “agricultura” e a “soberania alimentar”, elementos fundamentais para o combate às alterações climáticas.

“Era muito importante termos uma estratégia para garantirmos que temos autonomia de produção e hábitos alimentares mais saudáveis. A pecuária intensiva e as escolhas baseadas na proteína da carne estão a ter um impacto muito grande”, disse, acrescentando que o Governo de Montenegro está “completamente desalinhado com as políticas do século XXI”.

Rui Tavares lembrou as bandeiras clássicas do partido — como a semana de trabalho de 30 horas ou a semana de quatro dias — para tentar provar o seu ponto: sendo uma proposta simultaneamente “social e ecológica”, dá aos aos cidadãos “mais tempo” e bem-estar “para se dedicarem a causas sociais”. No mesmo sentido, Tavares defendeu que os “baixos índices de produtividade” do país “não são culpa dos trabalhadores”, mas resultado da ineficaz gestão de capital que é feita.

Os dois líderes partidários foram também desafiados a comentar o chumbo do Tribunal Constitucional a várias normas do diploma sobre a despenalização da morte medicamente assistida — decisão conhecida quando os dois estavam ainda nos estúdios da RTP.

Rui Tavares disse que o partido respeitará a decisão e que vai “meditar” sobre as questões levantadas pelo TC e tentar “integrar o que foi dito” pelos juízes do Palácio Ratton numa nova proposta. Sousa Real lamentou que o país já tivesse “levado muito tempo em ter a regulamentação da morte medicamente assistida”. “Teremos que ler com atenção o trabalho do Tribunal Constitucional. Mas lamentamos profundamente”, rematou a porta-voz do PAN.

No último minuto, dedicado aos casos de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, os dois concordaram: são situações diferentes, recuperando as críticas que ambos fizeram ao social-democrata e isentando, de alguma forma, o socialista.

Diálogo mais revelador

Inês Sousa Real (ISR): Permita-me reforçar uma questão na parte ecológica. O livre com 4 deputados em 11 meses não agendou nenhuma iniciativa por iniciativa própria sobre ambiente ou ecologia e foi uma oportunidade perdida.

Rui Tavares (RT): Não é verdade.

ISR: Mas deixem-me concordar com o Rui que temos um problema maior. Não só o populismo, mas uma agenda do Governo que tem trazido muitos recuos às nossas causas.

RT: Deixem-me só voltar a trás para responder… A diferença está precisamente na visão que temos da ecologia. Quando o Livre propõe o Programa 3C’s com fundos do RepowerEU para basicamente baixar a fatura energética das pessoas, deixar as suas casas confortáveis e dignas, para ajudar a salvar o planeta, é uma causa ecológica, é uma causa social, é também uma causa da dignidade das pessoas, é uma conquista do Livre.