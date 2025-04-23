O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou esta quarta-feira que uma “ação climática multilateral” deve ser prioritária e é cada vez “mais urgente” para combater as consequências das alterações climáticas, apesar das “múltiplas crises” a nível mundial.

“A ação climática multilateral é mais urgente do que nunca e continua a ser a prioridade, apesar das múltiplas crises”, escreveu António Costa nas redes sociais.

We need to listen to the Earth. 2024 was the hottest year on record. Thank you @antonioguterres & @lulaoficial for hosting this important discussion ahead of #COP30 in Brazil. In today’s virtual meeting, I reiterated the EU’s full commitment to achieving our climate goals under… pic.twitter.com/5u64if6xc3 — António Costa (@eucopresident) April 23, 2025

O presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal considerou que uma transição climática “verdadeiramente justa” pode “desbloquear grandes oportunidades para empregos, uma economia próspera e competitiva e um futuro benéfico para todos”.

A publicação nas redes sociais surgiu no seguimento de uma reunião por videoconferência com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do Presidente do Brasil, Lula da Silva, para preparar a cimeira climática COP30, que vai decorrer em novembro deste ano na cidade brasileira de Belém.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também participou na reunião virtual.