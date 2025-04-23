O presidente da Câmara de Vila Real, Alexandre Favaios, que substituiu Rui Santos no cargo depois deste ter suspendido o mandato para ser candidato nas eleições legislativas, é a escolha do PS para as autárquicas, foi esta terça-feira anunciado.

O nome de Alexandre Favaios, que assume a liderança da autarquia desde 7 de abril, foi aprovado na segunda-feira por unanimidade, adiantou a Concelhia do PS de Vila Real, em comunicado.

Até essa data, o agora candidato do PS era vice-presidente da câmara.

O antigo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que encabeça a lista do PS às eleições legislativas de maio por este distrito, decidiu suspender o seu mandato, que é o terceiro e último.

No dia a seguir às eleições, que acontecem a 18 de maio, o autarca regressará à câmara até à tomada de posse na Assembleia da República.

“Rui Santos ganhou um lugar na história do concelho e da região por mérito próprio, sendo considerado o melhor presidente de câmara da história de Vila Real. Agora, caberá a Alexandre Favaios dar sequência a esta página de ouro da história de Vila Real”, sublinhou o partido.

Citado no comunicado, Alexandre Favaios disse querer pegar no “passado recente e na herança riquíssima que recebeu do Rui Santos e das suas equipas e juntar-lhe um novo cunho, novos protagonistas, novas propostas e avançar para um futuro ainda melhor”.

“Mas desejo que nenhum de vós espere que eu seja o Rui Santos. Seguirei os seus passos, a sua estratégia, a sua visão, darei continuidade ao trabalho brilhante que construímos em conjunto, mas eu serei o Alexandre Favaios que todos conhecem”, afirmou.

E acrescentou: “Só posso desejar que as falhas que certamente terei na comparação com quem me antecedeu, possam ser compensadas com muito trabalho, dedicação, um amor inabalável a Vila Real e a colocação de todas as minhas capacidades ao serviço dos vila-realenses e de Vila Real”.

Por seu lado, Rui Santos, igualmente citado na nota de informação, garantiu que Alexandre Favaios domina “perfeitamente todos os dossiês da câmara municipal e conhece o território como ninguém“.

Esta é a segunda candidatura oficializada à capital do distrito, depois do Chega ter anunciado o professor Alberto Moura.

Em 2021, o PS ganhou as eleições autárquicas com 17.472 votos (58,44%) e conquistou cinco mandatos, o PSD obteve 8.576 votos (28,68%) e dois mandatos, ficando o Chega em terceiro lugar com 1.246 votos (4,17%)

Às eleições autárquicas, que devem decorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro, são também conhecidas já as candidaturas de Alina Vaz (PSD) e Alberto Moura (Chega).