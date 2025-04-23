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A Câmara de Lisboa manifestou esta sexta-feira profundo pesar pela morte do Papa Francisco e enalteceu o papel “marcante” na capital portuguesa durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, mas a proposta de atribuição de topónimo foi adiada.
Em reunião pública do executivo municipal, o voto de pesar apresentado, num documento único, resultou da consensualização de duas propostas, uma da liderança PSD/CDS-PP e outra do PS, que foi ainda subscrito pelo PCP e que foi aprovado por unanimidade, juntando os votos a favor dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), Livre e BE.
Com este voto, a câmara manifesta profundo pesar pela morte do Papa Francisco, expressando as mais sentidas condolências à Igreja Católica e aos fiéis de todo o mundo, e dando disso conhecimento à Santa Sé, através da Nunciatura Apostólica em Lisboa.
Também estava prevista a apreciação da proposta de atribuir o nome Papa Francisco ao Parque Tejo, subscrita pela liderança PSD/CDS-PP, mas o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), decidiu adiar para uma próxima reunião em que esteja presente, uma vez que tinha de se ausentar desta sessão pelas 20h30, por motivos pessoais.
Câmara de Lisboa discute esta quarta-feira atribuição do nome Papa Francisco ao Parque Tejo
A reunião desta quarta-feira começou às 15h00, mas a proposta para a atribuição do topónimo Parque Papa Francisco foi colocada na ordem de trabalho como extra-agenda, ficando para o final da sessão, apesar de os Cidadãos Por Lisboa terem defendido o adiamento para apreciar com “algum recato”.
A proposta já teve o parecer favorável da Comissão Municipal de Toponímia e da Junta de Freguesia do Parque das Nações, onde se localiza o Parque Tejo, na parte de Lisboa, uma vez que o parque se estende ao concelho vizinho de Loures, que também pretende atribuir o topónimo Parque Papa Francisco.
Localizado em terrenos dos concelhos de Lisboa e de Loures, num total de cerca de 100 hectares, o Parque Tejo nasceu após a transformação de uma lixeira, o aterro sanitário de Beirolas, num parque verde, e foi um dos palcos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em agosto de 2023, que contou com a presença do Papa Francisco e juntou cerca de 1,5 milhões de pessoas.
Carlos Moedas quer mudar nome do Parque Tejo para Parque Papa Francisco
No documento, a liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, destaca a presença do Papa Francisco, em agosto de 2023, na JMJ em Lisboa, a primeira na história da capital portuguesa, em que “deixou uma mensagem especialmente marcante, transmitindo que na Igreja ninguém está a mais, há espaço para todos, ‘Todos, Todos, Todos!’, tendo como um dos momentos altos a vigília, no dia 5 de agosto, para cerca de um milhão e meio de pessoas, numa área da cidade regenerada e revitalizada, que agora se propõe que seja oficialmente designada Parque Papa Francisco”.
Prevê-se que a proposta de atribuição de topónimo seja aprovada com o apoio do PS, que adiantou à Lusa que “não poderia deixar de concordar com uma justa homenagem ao Papa”, tendo também o PCP indicando que não se opõe à atribuição do nome do Papa Francisco ao Parque Tejo.
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Reforçando que a capital portuguesa viveu momentos excecionais durante a JMJ e “engrandeceu-se com a energia vibrante e tocante de uma personalidade de dimensão universal”, a proposta de PSD/CDS-PP afirma que Francisco é merecedor de uma homenagem municipal “de caráter excecional, como forma da cidade de Lisboa fixar na sua identidade e memória o Papa da esperança”.
No voto de pesar, aprovado por unanimidade, a câmara refere que o Papa Francisco “continuará a ser uma referência” de dignidade, simplicidade e respeito, indicando que “Lisboa estará sempre agradecida e reconhecida” a este líder da Igreja Católica, em particular pela presença durante a JMJ.
“O exemplo do Papa Francisco demonstrou, acima de tudo, o valor de uma das principais virtudes humanas: a esperança. Francisco foi, do primeiro ao último dia, o Papa da esperança.”, lê-se no voto.
Nascido em Buenos Aires, o Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado, tendo a sua última aparição pública ocorrido no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.
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