Os cabeças de lista pelo distrito de Faro trocaram acusações sobre as culpas do passado — tal como há um ano –, embora identifiquem praticamente os mesmos problemas na região: o turismo, a habitação e a falta de profissionais, mais especializados ou não.

No debate promovido pelo Observador, o Chega, que candidata novamente o líder parlamentar Pedro Pinto, puxou dos galões da vitória do partido no distrito nas últimas legislativas para dizer que “conseguiu meter o Algarve no debate político”, apontando ao PS a questão do fim das portagens nas SCUT para acusar os socialistas de nada terem feito durante vários anos e só apresentaram a proposta “quando passaram para a oposição”.

[Ouça aqui o debate promovido pela Rádio Observador]

Jamila Madeira, que volta também a ser a cabeça de lista do PS, responde que “a historia não parou” para atirar ao Governo de Luís Montenegro por estar “a fazer bilharetes” à boleia de um Orçamento de 2024 aprovado durante a maioria absoluta dos socialistas. Também não poupou o Chega para garantir que “o PS sempre assumiu que faria um caminho sustentável” e que o excedente orçamental “permitiu passar para a isenção de portagens” na Via do Infante.

Com a candidata do PS a acusar o governo da AD de “plágio“, a ministra do Ambiente e Energia e candidata pelo distrito de Faro, contrapõe que “um Governo quando executa não está a plagiar” e que este executivo “olha, escuta e absorve ideias dos partidos, da população e das melhores práticas de outros países” e garante que “os projetos da água eram só planos e os de habitação eram estratégias” e que foi este Governo a lançar os concursos.

Na gestão da água, que está sob a tutela de Maria da Graça Carvalho, PS e Chega dizem que as restrições só foram aliviadas devido à chuva que caiu este ano. Pedro Pinto lamenta que o Governo não tenha seguido a estratégia espanhola de criar autoestradas da água e Jamila Madeira diz que as soluções para melhorar a eficiência hídrica na região foram criadas pelo PS, apontando a dessalinizadora e a captação de água no Pomarão.

A candidata da AD adianta que nos 11 meses de Governo “foram resolvidos problemas com 20 anos” criticando o “subfinanciamento do Plano de Recuperação e Resiliência” e os acordos feitos com Espanha para a gestão da água, garantindo que a questão da autoestrada da água, mesmo que com outro nome, existe.

Turismo, saúde e educação. A falta de mão de obra que é transversal

Quer seja mais especializada ou menos a falta de profissionais da saúde e nas escolas e a mão de obra para o setor da hotelaria e restauração preocupa de forma transversal os candidatos por Faro.

Sendo que a falta de profissionais está muita das vezes relacionada com a falta de habitação ou o elevado preço das casas, Pedro Pinto, do Chega, defende que o Algarve deve “ser equiparada a uma região autónoma na captação de professores ou médicos deslocados”, para “ajudar os médicos e professores a fixarem-se na região”. A medida merece também a concordância da coligação PSD/CDS.

Já o PS defende que a ideia do apoio aos professores deslocados “foi aprovada no Orçamento do Estado para 2024 e reforçada” com o apoio dos socialistas, voltando a acusar o Governo de “plágio” de medidas que estão em execução. Já no que toca à falta de habitação, Jamila Madeira critica a direita por ter colocado toda a tónica “no mercado”, defendendo o que o PS colocou no PRR para apoio à construção de habitação e questionando a capacidade de execução das 59 mil casas prometidas pelo PSD.

Para tentar mitigar a falta de profissionais, a cabeça de lista do PSD/CDS coloca as fichas “numa melhoria de condições salariais” e meios de progressão na carreira, defendendo ainda a criação de centros de investigação cientifica para atrair médicos. Maria da Graça Carvalho recordou ainda a anterior experiência governativa — quando foi ministra do Ensino Superior no Governo de Durão Barroso –, para recordar “a criação de duas escolas superiores na região, uma delas a de Saúde que já formou mais de dois mil profissionais, muitos deles que ficaram na região”.

Com mão de obra menos especializada, no turismo, o líder parlamentar do Chega pede uma reflexão sobre o setor para que “deixe de ser sazonal e possa ser distendido durante todo o ano” e um “reforço da oferta de escolas de hotelaria e turismo” para qualificar a mão de obra, mesmo que seja imigrante.

Para o PS, a mão de obra migrante é necessária em mais setores do que o turismo, apontando a agricultura e lamenta que “os quadros qualificadíssimos” criados em Portugal não estejam a ser retidos por “falta de competitividade dos salários”. Para o PSD/CDS a aposta deve ser feita numa melhoria “global ” das condições, como por exemplo, “os cuidados de saúde que são importantíssimos para melhorar a qualidade do turismo no Algarve”, defende.