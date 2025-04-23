A influencer Dominique McShain, diagnosticada há cerca de um ano com um cancro colorretal incurável, morreu aos 21 anos, avançou a revista People. A jovem era particularmente conhecida por partilhar a sua história e a luta da doença no Tiktok e Instagram, onde reunia mais de 200 mil seguidores.

Natural da Nova Zelândia, Dominique recebeu o diagnóstico em abril de 2024, numa altura que estava a estudar psicologia e a trabalhar em part-time no setor de recursos humanos. No primeiro vídeo que partilhou nas redes sociais explicou que quando foi detetado o cancro já se tinha metastizado e chegado também o fígado e que, segundo os médicos, tinha uma expectativa de vida de entre um a cinco anos.

No mesmo vídeo, Dominique McShain afirmava que tinha o desejo de deixar um legado que pudesse ajudar as pessoas, razão pela qual decidiu começar a partilhar a sua história. “Eu queria fazer a diferença de alguma forma, deixar algo para trás e, quem sabe, ajudar as pessoas. Sei que o cancro colorretal está a tornar-se cada vez mais comum nos jovens, então queria realmente partilhar os meus sintomas e consciencializar as pessoas“, disse.

Ao longo do último ano, a jovem fez uma série de publicações sobre a sua doença, os tratamentos e também sobre um dos passos mais importantes da sua vida: o casamento com Sean Susan, em julho do ano passado. “Quando recebi o diagnóstico de cancro terminal descobri que nunca poderia ter filhos (…). Senti que isso me foi tirado, que o privilégio de envelhecer me foi tirado, como tantas outras experiências de vida. Mas uma coisa que eu podia fazer e que era normal na vida era ficar noiva e casar”, contou num dos vídeos.

No início deste mês, Dominique McShain revelou aos seguidores que o seu estado se tinha deteriorado e que os médicos lhe davam apenas alguns dias ou semanas de vida. “A minha vida pode ser curta, mas acho que realmente aproveitei cada pedacinho. Ganhei na loteria com uma família que me ama incondicionalmente, amigos que me doariam um fígado ou fariam qualquer coisa que pudessem (e provavelmente discutiriam sobre quem faria isso)”, escreveu McShain no último post.