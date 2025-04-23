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O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, afirmou esta quarta-feira que a guerra tarifária imposta pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump “faz mal a todos” e defendeu um mercado livre.

“Esta guerra tarifária faz mal a todos. É completamente inconsequente e, quando é consequente, tem consequências péssimas para todos”, sublinhou Rui Rocha, após um encontro com empresários da região de Leiria, com quem jantou a seguir.

O presidente da IL considerou que a Europa terá de olhar para dentro e “aprofundar os seus próprios mercados“, apostando em “mercados tão livres quanto possível“, que “funcionam de forma tão aprofundada quanto possível e em que todos beneficiam”.

“Embora vivamos numa União Europeia que tem como base um mercado livre de circulação de produtos, bens e pessoas, na área dos serviços ainda é possível fazer muito mais”, nomeadamente “na desregulação“, desburocratizando.

Rui Rocha defendeu ainda menos burocracia na Europa e mais “capacidade de inovação“. “Obviamente, a Europa deve aprofundar também a sua relação com diferentes áreas do globo, com a América do Sul, com a África, com outros parceiros no Oriente, que trouxe a tal prosperidade nas últimas centenas de anos”, acrescentou.

Leiria é uma região “particularmente afetada pela guerra tarifária lançada por Donald Trump, não porque seja uma região exportadora por excelência para os Estados Unidos, mas porque, nomeadamente, a indústria de moldes, tem uma grande exportação para a Europa e a Europa é também prejudicada pela guerra tarifária”, explicou.

Por isso, Rui Rocha insistiu em medidas diplomáticas e negociais com os Estados Unidos, “explicando que esta é a pior decisão possível“.

Considerando que se trata de uma decisão má para a Europa, para Portugal e para as empresas, o líder da IL lamentou que haja “partidos portugueses a defender este tipo de políticas”.

“É um erro económico crasso, profundo, com consequências muito negativas para Portugal e para os portugueses. Portanto, é inaceitável que haja quem, entre defender os interesses dos portugueses e defender os interesses de Donald Trump, se ponha ao lado de Donald Trump”, criticou.

Segundo Rui Rocha, os “Estados Unidos estão, neste momento, com problemas sérios nos seus mercados” e os acionistas “estão a sofrer as consequências destas políticas irracionais”.

“Do ponto de vista da dívida dos Estados Unidos, ela está a ficar mais cara, o dólar está a desvalorizar e, portanto, as consequências são péssimas para todos. O caminho tem de ser, portanto, o de aliviar esta guerra tarifária, promover outra vez o livre comércio, que é aquilo que, nas últimas centenas de anos, trouxe prosperidade, trouxe capacidade de crescimento económico, trouxe vantagem para todos”, reforçou.

Rui Rocha acredita que haverá um alívio nas taxas americanas, uma vez que “dentro dos próprios Estados Unidos, haverá cada vez mais vozes que alertarão sobre o péssimo caminho escolhido por Donald Trump”.

“Os americanos, neste momento, estão já a sentir na pele” esse impacto, “com os preços a subirem”, disse o candidato da IL às eleições legislativas, informando que “há já notícias de intenções de começar a aliviar um conjunto de tarifas que tinham sido aplicadas em diferentes países, incluindo à China”.

“Creio que o próprio Donald Trump perceberá, em breve, que não é este o caminho. Eu lamento é que, em Portugal, partidos como o Chega e o seu líder André Ventura, considerem que este é um caminho aceitável”, insistiu.