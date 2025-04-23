O Ministério da Justiça (MJ) vai contratar 65 técnicos profissionais de reinserção social (TPRS) para reforçar as equipas dos centros educativos e de vigilância eletrónica, após autorização do Ministério das Finanças.

De acordo com informações do MJ, este recrutamento vai decorrer sem necessidade de concurso público, com recurso à reserva de recrutamento do último concurso para o efeito, aberto em agosto de 2023, e que ainda se mantém válida.

Nesse concurso ficaram aprovados 280 candidatos, cuja lista de ordenação final, que agora será tida em conta neste processo de recrutamento, foi homologada em 31 de julho de 2024.

Na altura foram abertas 55 vagas para concurso externo e mais 50 vagas por mobilidade, tendo apenas sido preenchidas 30 das vagas no primeiro caso e 15 no concurso de mobilidade.

O objetivo é que os 65 novos TPRS iniciem funções no início do verão.

Segundo as necessidades identificadas pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), em 2024 havia para a carreira de TPRS um total 77 postos de trabalho por preencher num total de 309.

“Com esta medida, vão ser ocupados postos de trabalho atualmente vagos no mapa de pessoal da DGRSP, dando resposta à necessidade identificada de recursos humanos especializados”, referiu o MJ sobre o reforço nas áreas dos centros educativos e equipas de vigilância eletrónica, “áreas essenciais para o cumprimento da missão da DGRSP na justiça juvenil e na reinserção social de adultos”.

Estes profissionais, para além de acompanharem os jovens internados em centros educativos, são também responsáveis pela vigilância eletrónica em processos de violência doméstica.