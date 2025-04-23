No dia em que foi anunciada a morte do Papa Francisco, na caixa de correio eletrónico da irmã Simona Brambilla entrou, inesperadamente, um email que a convocava para participar nas congregações gerais dos cardeais, que antecedem o conclave. A italiana é a primeira mulher a assumir a liderança do dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. No entanto, este convite só pode ser enviado a cardeais — título que não pode ser atribuído a mulheres.

O episódio foi inesperado — e há quem diga até que foi “um lembrete irónico das reformas que Francisco levou a cabo”, lê-se no italiano Crux, que avançou com a informação sobre o envio acidental do convite. O “email padrão” enviado pelo responsável do Colégio dos Cardeais, o cardeal Giovanni Battista Re, era endereçado a “Il prefetto Simona Brambilla” (“Perfeito Simona Brambilla”, em português). O artigo masculino utilizado já indicava que se tratava de um erro, uma vez que a verdadeira destinatária era a irmã Brambilla, escreve o Crux.

O objetivo do cardeal Giovanni Battista Re era convocar todos os cardeais responsáveis por departamentos religiosos. O problema é que, apesar de a irmã Brambilla ter sido escolhida em janeiro deste ano pelo Papa Francisco para assumir o dicastério dos Religiosos, apenas homens podem assumir o título de cardeal, levando a que a convocatória perdesse o efeito.

Durante séculos, os órgãos da Cúria Romana foram exclusivamente liderados por cardeais, mas desde que foi eleito em 2013, Francisco procurou realizar uma reforma institucional, que teve como um dos efeitos mais significativos a nomeação de Brambilla para o cargo de perfeita do dicastério. Isto porque uma das mudanças decretadas pelo Papa Francisco foi pôr fim à obrigatoriedade de ter os cargos de topo dos dicastérios da Cúria Romana ocupados exclusivamente por clérigos homens (como o caso dos cardeais).