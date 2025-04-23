Na larga maioria das ocasiões, quando o presidente de um clube decide falar depois de um jogo é porque entende que algo correu mal: a arbitragem, o resultado, a exibição. Esta terça-feira, porém, Frederico Varandas procurou contrariar essa ideia. Pouco depois de o Sporting garantir presença na final da Taça de Portugal, ao vencer novamente o Rio Ave, o presidente dos leões falou aos jornalistas e fez uma espécie de raio-x a uma temporada que ainda não terminou.

“Depois de nos qualificarmos para mais uma final, gostaria de deixar uma palavra aos meus jogadores e equipa técnica. No ano passado, fizemos uma das melhores épocas da nossa história, mas tenho de reconhecer e confessar que, nesta época, algo superou a anterior: a minha admiração por eles, por tudo aquilo que têm feito num dos anos mais duros, mais imprevisíveis, que aconteceram num Sporting bem organizado e preparado”, começou por dizer.

Numa declaração que não teve direito a perguntas por parte dos jornalistas presentes nos corredores do Estádio Capital do Móvel, onde decorreu a segunda mão da meia-final, Frederico Varandas abordou depois o mercado de janeiro. “Para além das saídas, tivemos a perda do Nuno Santos e do Pote com lesões graves. Em janeiro, quando muito se falava de que teríamos de nos readaptar a um novo treinador e preparar o plantel da melhor maneira, fomos buscar um guarda-redes e um extremo e diziam que tínhamos de ir buscar laterais por causa da maneira de defender deste treinador. Demos resposta. A estrutura e o treinador confiaram no Fresneda e, afinal, não era preciso um lateral-direito. Quando partimos para a segunda metade da época, de repente, perdemos quatro médios: Morita com lesão muscular, Hjulmand com entorse, Daniel Bragança de fora o resto da época e João Simões com uma fratura. De repente, ficámos sem um único médio”, acrescentou.

“Sei que, muitas vezes, só analisamos a qualidade do jogo, fazemos comparações com o passado, mas, num rápido exercício, nos últimos dois meses, só por uma vez o Sporting teve dois médios disponíveis para jogo. Teve três jogos onde não teve um único médio disponível e, em todos os outros jogos, teve apenas um médio em cinco. Chegámos a ter 9, 10, 11 indisponíveis. E a verdade é que, com tudo isto, o Sporting entra para a reta final do Campeonato na liderança e apurado para a final da Taça. Olhando para trás, tenho de dizer, de forma racional, que o Sporting competiu a 70% das suas capacidades. Por duas vezes perdemos a liderança e fomos buscá-la duas vezes. Somos o melhor ataque, a melhor defesa, temos o melhor marcador do Campeonato. Aconteça o que acontecer, não consigo ter mais admiração por estes jogadores e equipa técnica. Só o grupo sabe o que passou nestes meses”, sublinhou Frederico Varandas.

O presidente do Sporting deixou ainda rasgados elogios a vários elementos do plantel, numa declaração que foi uma autêntica demonstração de apoio para uma decisiva reta final de temporada. “O Trincão partiu a mão na primeira parte do jogo com o Santa Clara, devia ter saído, mas não saiu, porque sabe que a equipa precisa dele. O Hjulmand está a jogar com duas pequenas lesões, normalmente não jogaria. Perdemos o Gyökeres durante um mês e ele sacrificou-se. Jogava 20, 30 minutos lesionado. Jogadores a quererem queimar etapas de recuperação, como o Nuno Santos, que está a matar-se porque tem o sonho de ir à final da Taça, mas não vai dar. O Pote está a tentar fazer uma pré-época em duas semanas. Tenho de realçar, perante todas estas adversidades, esta cultura desportiva que temos. Um dia a lamentar-nos é um dia perdido na vida. Neste clube reage-se à adversidade a lutar e estes jogadores têm lutado de uma maneira que eu não consigo arranjar paralelo”, atirou, continuando depois a elencar as adversidades que a equipa foi ultrapassando.

“Temos um treinador e sabemos qual é a sua ideia de jogo e, inteligentemente, adapta-se. Tivemos de jogar com Eduardo Felicíssimo, José Silva, Alexandre Brito, Cauê, Lucas Anjos… O Sporting já jogou com 37 jogadores, estou no futebol desde 2007 e não tenho memória de algo assim. O Sporting de há poucas décadas, nestes momentos, caía. Mas este Sporting não só não cai como se agarra lá na frente”, explicou.

Por fim, Frederico Varandas galvanizou ainda o apoio dos adeptos nas próximas semanas e não garantiu a continuidade de Rui Borges na próxima temporada. “Milagre ser campeão? Não. A segunda palavra é para os adeptos do Sporting. Os nossos jogadores vão ter de continuar a jogar lesionados e acreditem que pesa muito ter uma multidão atrás, seja nas ruas, nos autocarros, nas chegadas aos estádios, em campos adversários… Vocês nem imaginam a energia que isso dá aos nossos jogadores. Aos nossos adeptos: sigam-nos, ajudem, empurrem-nos, lutem com eles. Eles lutam como campeões nacionais. Só peço aos nossos adeptos para darem tudo o que têm porque estes jogadores vão dar tudo o que têm até ao fim”, terminou.