O que é que o maestro Martim Sousa Tavares herdou do pai, o jornalista Miguel Sousa Tavares? Que valores é que o ex-líder do CDS Adriano Moreira passou à filha Isabel, deputada do PS? Como é que o ex-ministro Roberto Carneiro influenciou a maestrina Joana Carneiro? São algumas das perguntas que vão ter resposta já a partir da próxima semana, no novo podcast de entrevistas de Maria João Avillez, que se chama “Os Herdeiros”.

Depois do sucesso que foi o programa e podcast “Eu Estive lá”, com 16 entrevistas a protagonistas sobre os 50 anos da evolução de Portugal desde o 25 de Abril, a colunista do Observador parte agora para um programa de entrevistas a filhos de figuras públicas que se têm destacado nas mais diversas áreas, sobre o legado que receberam dos pais.

Na estreia, Maria João Avillez vai conhecer melhor a história do chef António Xavier, filho do advogado e ex-dirigente do CDS António Lobo Xavier. Entre outros convidados, o podcast terá ainda entrevistas com o embaixador Francisco Alegre, filho do histórico socialista Manuel Alegre; a vereadora Filipa Roseta, filha dos ex-deputados da Constituinte Pedro e Helena Roseta; Salvador Patrício Gouveia, presidente do Museu do Caramulo, filho de António Patrício Gouveia e sobrinho da ex-ministra Teresa Patrício Gouveia; a professora universitária Teresa Nogueira Pinto, filha de Jaime e Maria José Nogueira Pinto; o advogado João Vieira de Almeida, filho do também advogado Vasco Vieira de Almeida; a diretora de casting Patrícia Vasconcelos, filha do realizador António Pedro Vasconcelos; António Portela, CEO da BIAL e filho de Luís Portela; e o escritor Jacinto Lucas Pires, filho do ex-líder do CDS Francisco Lucas Pires.

O programa será transmitido na Rádio Observador às terças-feiras às 13h, com repetição às 21h, e ao domingo às 13h. Cada novo episódio ficará disponível em podcast às terças-feiras logo de manhã cedo.