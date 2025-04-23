A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um homem, de 47 anos, suspeito de criar perfis falsos nas redes sociais para devassar a vida privada da ex-companheira, tendo-a perseguido e ameaçado de morte, informou aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que o homem, que foi detido no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, é suspeito da prática dos crimes de perseguição, devassa da vida privada, falsidade informática e violência doméstica.

“O ‘modus operandi’, causador de violência emocional e psicológica, consistia em criar perfis falsos através das redes sociais com vista a devassar a vida privada da vítima, uma mulher com quem havia tido um relacionamento amoroso”, refere a mesma nota.

Além desta conduta, a Judiciária refere que o suspeito perseguia a vítima e ameaçava-a de morte, forçando o reatar da relação.

Segundo a PJ, o detido, residente na Área Metropolitana do Porto, vai ser presente na quinta-feira à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.