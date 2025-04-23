Esta quarta-feira volta a haver único debate, novamente à tarde e novamente tendo como uma das protagonistas Inês Sousa Real. Desta feita, a líder do PAN terá pela frente Paulo Raimundo. Sousa Real e o secretário-geral da CDU debatem às 18h00, na CNN.

Para esta quinta-feira está marcada a última noite de debates duplos. Às 21h00 Luís Montenegro (AD) enfrentará André Ventura (Chega), na SIC, e às 22h00 Rui Rocha (IL) tem pela frente Mariana Mortágua (Bloco), na CNN.

Os debates voltam só depois do fim de semana prolongado do 25 de Abril, com o frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, marcado para as 21h00 de segunda-feira, dia 28, em simultâneo nos três canais generalistas. Segue-se, quinta, dia 30, o debate televisivo entre todos, os oito líderes dos partidos com assento parlamentar, na RTP, às 21h00, e depois, dia 5, o mesmo debate, mas nas rádios, às 9h30.

Pode ver o calendário que resta dos debates aqui.

No ano passado, Paulo Raimundo e Inês Sousa Real discordaram em quase tudo, mas evitaram o choque direto. Houve diferenças nas soluções que PCP e PAN propunham para corrupção, ambiente ou saúde e a agricultura levou à maior troca de acusações sobre votações no Parlamento.

Na avaliação do Observador, Inês Sousa Real bateu Paulo Raimundo claramente.

Alexandra Machado — Sem surpresas, o debate entre o estreante Paulo Raimundo e Inês Sousa Real foi cordial (em alguns momentos monótono). E com as posições de sempre, de um lado e do outro sem, esquivando-se, ambos, ao confronto direto. Um debate marcadamente ideológico por parte de Raimundo que defendeu o Estado em tudo ou mesmo só o Estado. Já Inês Sousa Real, já se percebeu, vai desfiar todas as propostas que conseguiu fazer passar no Parlamento – a estratégia que usou com Ventura manteve com Raimundo. Estar no Parlamento como deputada única ajudará a líder do PAN a mostrar à vontade em muitos temas (neste debate em particular não houve um único que não soubesse do que fala). Raimundo pode não ter essa vantagem, mas como a solução para o PCP é sempre a mesma – o Estado – não deverá ser difícil para o líder do PCP passar a sua posição também em qualquer assunto. Na luta por terem presença no Parlamento, ambos realçam os resultados que tiveram nas regiões autónomas.

Helena Matos — Paulo Raimundo recuperou a velha técnica marxista de a cada pergunta iludir a resposta argumentando que “essa não é a questão fundamental” e fulanizando sempre o odioso dos problemas num grupo. Agora o PCP aponta ao que designa como ditadura da grande distribuição. O problema é que no fundamental o vocabulário e a sintaxe do PCP não são deste tempo. Já Inês Sousa Real mal vê um microfone repete que o PAN é o partido da oposição com mais propostas aprovadas no parlamento. Disto conclui Inês Sousa Real que tal aconteceu porque as propostas do PAN são excelentes e não porque o PS usou o PAN e a sua autocrática líder para simular diálogo com a oposição. Ao ouvi-la quase somos levados a acreditar que o PS governou sob orientação do PAN. Há megalomanias mais mansas mas certamente menos repetitivas. Não debateram (nem era esse o objectivo) o estreante Paulo Raimundo, que se arrisca a ser o gestor do declínio do PCP, nem a matraqueante Inês Sousa Real, que talvez se dê bem com os animais mas que já se deu melhor com as pessoas-eleitores (e com as do seu próprio partido que hoje mesmo foi abandonado pelo seu antigo líder). Foram ali trocar umas ideias sobre uns assuntos.

Miguel Pinheiro — Paulo Raimundo aterrou no estúdio da RTP, para o primeiro debate da sua carreira como líder do PCP, vindo diretamente de Marte — só pode. Ou “não conhecia ao pormenor” um tema; ou achava que não há um problema de falta de médicos em Portugal; ou acreditava que a melhor forma de baixar os preços de pesticidas era transformar o Estado num “centro de compras” para os agricultores. Do outro lado, Inês Sousa Real limitou-se a mostrar que vive no planeta Terra, o que, convenhamos, é curto.

Miguel Santos Carrapatoso — A ideia de que não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão não é uma fatalidade, mas não anda muito longe disso. Paulo Raimundo estreava-se em debates e havia a expectativa de perceber se conseguia ou não estar à altura dos elogios que lhe fazem no PCP. Não esteve. Desautorizou camaradas de partido no bate-boca sobre o lobbying, desperdiçou a oportunidade de mostrar as diferenças em relação ao PAN na defesa do mundo rural e não conseguiu mostrar com clareza aquilo que o partido defende para a Saúde. Suceder a Jerónimo de Sousa nunca seria uma tarefa fácil; mas Paulo Raimundo precisa de fazer muito mais se quiser sobreviver politicamente à temporada de debates. Hoje, foi um dia perdido. Inês Sousa Real, mesmo afónica e lesionada num ombro, não tendo sido brilhante (longe disso), fez o suficiente para parecer muito mais convincente e preparada do que Raimundo.

Ricardo Conceição — Apesar de estar de braço ao peito e rouca, Inês Sousa Real venceu sem problemas o frente a frente com o PCP. Paulo Raimundo apresentou-se confuso, incapaz de apresentar uma proposta, limitando-se a repetir as ideias de sempre. Foram discutidos temas como lobby, a agricultura, a saúde, a situação política e o secretário-geral dos comunistas nem um remate enquadrado com a baliza conseguiu. Sempre que tentou chutar, a bola acabou por cair nos papões de sempre, a saber: “A grande distribuição”, “as negociatas” das privatizações e “o privado” na Saúde. Por seu lado, a líder do PAN (mesmo lesionada) conseguiu apresentar propostas e ainda desferir um golpe ao acusar o oponente de ter chumbado “a lei de bases do clima”. Inês Sousa Real pode desfilar frases estudadas sem contraditório por parte de Paulo Raimundo, que se mostrou nervoso. Este poderá ter sido o debate mais fácil para Sousa Real e resta saber o que irá acontecer nos próximos ao secretário-geral do PCP. Se nada mudar, arrisca-se a sofrer goleadas.