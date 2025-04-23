Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter foi sentido na manhã desta quarta-feira perto de Istambul, na Turquia, de acordo com a agência turca para desastres e emergências (AFAD). Pelas 12h13 locais (10h13 em Portugal), um primeiro sismo, de magnitude 3,9, foi registado na costa da maior cidade do país, com epicentro próximo do outro abalo que atingiu a região às 12h49. Não houve relatos imediatos de mortos nem de danos graves na metrópole de 16 milhões de habitantes. Porém, foram registados mais de 150 feridos.

“Devido ao pânico, 151 dos nossos cidadãos ficaram feridos por terem saltado de alturas elevadas”, declarou o gabinete do governador de Istambul num comunicado.“Estão a receber tratamento nos hospitais e não correm risco de vida”, acrescentou.

O ministro da Administração Interna, Ali Yerlikaya, afirma que a AFAD já começou a analisar os danos provocados pelo sismo, que terá sido sentido de forma “intensa” na costa de Silivri, em Bursa, Yalova e Tekirdağ. O tremor de terra acontecer a uma profundidade de 6,92 de quilómetros, segundo a agência turca. O Presidente, Recep Tayyip Erdoğan, transmitiu, em comunicado, os seus votos de segurança e de recuperação aos cidadãos turcos afetados pelos sismos.

Pelas 13h05 (11h05 em Portugal), um terceiro sismo de magnitude 4,9 foi registado na costa de Büyükçekmece, também na região de Istambul. O ministro do Transporte e das Infraestruturas Abdulkadir Uraloğlu confirma que, numa primeira inspeção, “não foram registados danos nas autoestradas, aeroportos, comboios e metros”, cita a CNN Türk. Mais tarde, o responsável pela Administração Interna afirmou que “não havia sido registado qualquer colapso de edifícios”. Apesar de ter sido sentido nas províncias vizinhas, a tendência de ausência de danos materiais mantém-se.

Nas redes sociais, as pessoas que sentiram os sismos partilham imagens do momento em que o abalo foi registado.

BREAKING: Footage captures a 6.2 magnitude earthquake hitting Turkey, with its epicenter in the Sea of Marmara near Istanbul. pic.twitter.com/XRDr7uhQ1T — Intel Tower???? (@inteltower) April 23, 2025

6.2 Earthquake in Istanbul, Turkey

All networks are currently down, people are scared to go back to their homes

There were 6 stronger aftershocks. pic.twitter.com/dnco5ndj3Z — Disasters Daily (@DisastersAndI) April 23, 2025

O ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, anunciou que mais de 50 réplicas se seguiram ao sismo de magnitude 6,2 ao largo de Istambul.

“Um terramoto de magnitude 6,2 ocorreu no mar de Mármara hoje às 12h49 (10h49 de Lisboa). O terramoto, que teve uma profundidade de cerca de 7 quilómetros, durou um total de 13 segundos. Ocorreu a 24 quilómetros da costa de Silivri e foi sentido nas províncias vizinhas, incluindo Istambul. Às 15h12 (13h12 de Lisboa), tinham sido registadas 51 réplicas, a maior das quais de magnitude 5,9”, escreveu o ministro turco na rede social X (antigo Twitter).