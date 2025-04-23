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TikTok remove vídeos que promovem desinformação sobre natalidade

Este artigo tem mais de 1 ano

Nesta rede social circulavam vídeos enganosos que passavam a mensagem de que os riscos do controlo de natalidade, como cancro ou efeitos colaterais psicológicos, superavam os seus benefícios.

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Um professor de imunologia reprodutiva ouvido pelo jornal disse que "os contracetivos, como qualquer medicamento, têm riscos, mas são baixos e muito menores do que os riscos da gravidez"

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Um professor de imunologia reprodutiva ouvido pelo jornal disse que "os contracetivos, como qualquer medicamento, têm riscos, mas são baixos e muito menores do que os riscos da gravidez"

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O TikTok removeu vídeos que promoviam desinformação sobre o controlo de natalidade depois de uma investigação do The Independent mostrar que estavam a ser difundidos argumentos falsos, segundo o jornal britânico.

Circulavam no TikTok vídeos enganosos que passavam a mensagem de que os riscos do controlo de natalidade, como cancro ou efeitos colaterais psicológicos, superavam os seus benefícios.

@aminathepharmacist When people ask me what I think about birth control. The answer is I'm anti-pill and always have been. Around 80% of women have used the pill once in their life, for sexual freedom but are completely uneducated of the side-effects. Birth control does not fix or regular your period - it just suppresses your symptoms. We have now sold out of the Hormone Balance supplements - back in stock in 6 weeks. Sign up to my emails to be notified of the restock instantly ????link in bio ✨ #pharmacist #pharmacy #needtoknow #supplements #fertility #hormoneimbalance #birthcontrol ♬ original sound - Amina Khan

Havia também publicações que sugeriam que um suplemento de ervas poderia atuar como um contracetivo e promoveu a ideia de que as mulheres se deveriam “desintoxicar” depois de interromper a toma de anticoncecionais.

Estas narrativas foram publicadas por três influenciadores, atingindo cerca de 15 milhões de visualizações na plataforma, tendo sido compartilhados mais de 21.000 vezes, passando para redes sociais como o YouTube ou Instagram.

Um professor de imunologia reprodutiva ouvido pelo jornal disse que “os contracetivos, como qualquer medicamento, têm riscos, mas são baixos e muito menores do que os riscos da gravidez”.

A plataforma mantém na plataforma vídeos referentes à desintoxicação após a toma anticoncecionais, refere.

Ainda assim, “o TikTok disse que removeu conteúdo que violava as suas políticas em relação à desinformação médica”, pois as suas regras de comunidade proíbem conteúdo impreciso, enganoso ou falso que possam causar danos significativos em qualquer pessoa, independentemente da intenção.

O jornal cita ainda um estudo que conclui que as mulheres estão entre o maior grupo de utilizadores do TikTok nos Estados Unidos e podem ser especialmente afetadas pela disseminação de informações de saúde na plataforma.

[Já saiu o sexto e último episódio de  “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto e aqui o quinto episódio]

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