TikTok remove vídeos que promovem desinformação sobre natalidade

Havia também publicações que sugeriam que um suplemento de ervas poderia atuar como um contracetivo e promoveu a ideia de que as mulheres se deveriam “desintoxicar” depois de interromper a toma de anticoncecionais.

Estas narrativas foram publicadas por três influenciadores, atingindo cerca de 15 milhões de visualizações na plataforma, tendo sido compartilhados mais de 21.000 vezes, passando para redes sociais como o YouTube ou Instagram.

Um professor de imunologia reprodutiva ouvido pelo jornal disse que “os contracetivos, como qualquer medicamento, têm riscos, mas são baixos e muito menores do que os riscos da gravidez”.

A plataforma mantém na plataforma vídeos referentes à desintoxicação após a toma anticoncecionais, refere.

Ainda assim, “o TikTok disse que removeu conteúdo que violava as suas políticas em relação à desinformação médica”, pois as suas regras de comunidade proíbem conteúdo impreciso, enganoso ou falso que possam causar danos significativos em qualquer pessoa, independentemente da intenção.

O jornal cita ainda um estudo que conclui que as mulheres estão entre o maior grupo de utilizadores do TikTok nos Estados Unidos e podem ser especialmente afetadas pela disseminação de informações de saúde na plataforma.