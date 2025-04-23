O Salão Automóvel de Xangai de 2025 teve vários motivos de interesse e, entre eles, a apresentação ao público dos novos modelos eléctricos da Volkswagen figurou decididamente entre os principais, pelo menos para os visitantes europeus do certame chinês. Os veículos em causa são fabricados pelas joint ventures da VW com fabricantes estatais, nomeadamente a FAW, a SAIC e a Anhui, que até aqui conhecíamos por JAG.

VW ID. Era, um SUV com dimensões generosas 2 fotos

Não se sabe se os três novos modelos, apresentados ainda como protótipos, chegarão à Europa, mas face à necessidade de a VW refrescar os seus modelos a bateria e como os ID. Aura, ID. Era e ID. Evo inclusivamente já apresentam a nova linguagem estética do fabricante germânico, não deixa de ser possível que venham a chegar ao mercado europeu. E os eléctricos da VW bem que necessitam de ser modernizados.

A berlina eléctrica ID. Aura, o único dos três novos modelos eléctricos que não é SUV 2 fotos

A VW avança que os novos modelos da marca derivarão destes três protótipos e todos eles serão equipados com sistemas de Inteligência Artificial (IA) para assegurar condução autónoma. A marca espera arrancar com a venda de veículos equipados com o nível 2+ de automação, que continua a necessitar da atenção do condutor e a não o eximir de responsabilidade. Os novos modelos exibem um estilo que o construtor diz ser mais universal e mais condicente com o bom-gosto chinês, embora os novos eléctricos facilmente possam ser considerados mais de acordo com as necessidades europeias.

O VW ID. Evo é um SUV acessível e de dimensões mais compactas 2 fotos

O VW ID. Era será produzido pela SAIC Volkswagen e consiste num SUV com três filas de bancos e uma autonomia de 1000 km, graças a um range extender a gasolina, uma vez que a versão 100% eléctrica assegura apenas 188 km com a energia que carrega nas baterias. Já o VW ID. Evo é um SUV do segmento superior fabricado pela Anhui Volkswagen, oferecendo um estilo mais sofisticado e montando um sistema eléctrico a 800 V. O ID. Aura é o único eléctrico da VW que não se assume como um SUV, mas sim como uma berlina, sendo a produção assegurada pela FAW Volkswagen.