Os músicos António Zambujo e Miguel Araújo vão atuar em Paris, em junho, e em Londres, no mês seguinte, para apresentar o seu espetáculo conjunto em palcos internacionais.

De acordo com a agenda dos dois músicos, o concerto no Le Trianon, na capital francesa, está marcado para dia 8 de junho, enquanto na londrina Union Chapel, no Reino Unido, vão atuar no dia 12 de julho.

Em 2023, sete anos depois de terem esgotado 28 espetáculos nos coliseus, António Zambujo e Miguel Araújo voltaram a reunir-se em palco para concertos de voz e guitarra em Lisboa, no Porto e em Ponta Delgada.

Na altura, Zambujo contou à Lusa que o conceito do espetáculo seria o mesmo, ou seja, “os dois sozinhos com as guitarras”.

“Obviamente que o repertório será diferente, porque de há sete anos para cá tanto eu como o Miguel temos muitas músicas novas e muitas coisas que já fizemos entretanto, que iremos incluir neste espetáculo. Vai ser assim uma misturada”, contou António Zambujo, em declarações à agência Lusa em 2023.

Cada concerto é diferente do outro porque, de acordo com António Zambujo, “são improvisados”.

“Temos uma base inicial, uma ordem de três ou quatro músicas no início e outras tantas no final, talvez aquelas mais conhecidas, e depois lá pelo meio é sempre meio imprevisível”, contou.

Os dois artistas têm as respetivas agendas preenchidas de forma constante: Zambujo tem marcados concertos em Lamego (sexta-feira), Caniço (sábado), Duisburg (na Alemanha, dia 3 de maio) e Estocolmo (Suécia, dia 4 de maio), entre outros, com destaque para os espetáculos com Camané e Ricardo Ribeiro em novembro, em Lisboa e Porto.

Já Miguel Araújo vai à Ovibeja (dia 3 de maio), a Alcanena (dia 9), Oeiras (1 de junho), entre outros, antes de celebrar os 20 anos de carreira em outubro e novembro, no Porto e em Lisboa.

“Duas vozes maiores da nova geração de cantores portugueses de Fado juntam forças para a sua estreia em concerto na Union Chapel”, é como a sala londrina descreve a dupla que se “lança em conjunto pela primeira vez nos palcos internacionais“.