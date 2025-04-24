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O Papa Francisco, na altura apenas Jorge Bergoglio, tinha 16 anos quando conheceu uma das mulheres que viria a moldar o seu pensamento político. Esther Ballestrino cruzou-se com o argentino num laboratório de Buenos Aires, anos antes de ser perseguida pela ditadura, pedir ajuda a Bergoglio e morrer atirada de um avião para o mar.

Faltavam dois anos para Jorge entrar no caminho religioso e seis décadas para se tornar no líder da Igreja Católica. Nesse tempo, o argentino partilhava os estudos com o trabalho num laboratório de química, onde Esther era a responsável por verificar os resultados dos testes dos jovens.

“Consciência e precisão são tudo no nosso trabalho”, disse a professora uma vez. Ao ouvir estas palavras, percebeu a importância da “cultura do trabalho” e o rigor como requisito imprescindível para fazer bem as tarefas, disse na autobiografia Esperança.

Mas foi ainda mais longe: “Aquela grande mulher fez muito mais: ensinou-me a pensar. Refiro-me a pensar a política”.

“Ela era uma das poucas mulheres da universidade. Foi uma mulher avançada para a sua época”, disse a filha mais nova de Esther.

Progressista desde cedo, chegou à Argentina após ser forçada a abandonar o Paraguai

Esther nasceu no Uruguai, filha de pai uruguaio e mãe paraguaia, mas sempre se considerou paraguaia, país para onde foi viver, em pequena, com a família, e no qual se licenciou em Ciências Químicas, descreve o jornal argentino La Nacion.

Foi em Asunción, capital do Paraguai, que a mulher se aproximou da política e começou a formar o seu pensamento, sustentado em ideologias de esquerda. Primeiro, criou um ramo feminino do Partido Revolucionario Febrerista, depois fundou a União Democrática de Mulheres do Paraguai.

“Ela era uma das poucas mulheres da universidade. Foi uma mulher avançada para a sua época”, disse à BBC, citada pelo La Nacion, a terceira e última filha de Esther. As posições políticas e a oposição ao regime militar que vigorava, valeram-lhe o exílio.

Refugiou-se na Argentina, em 1947, quando já era uma referência da esquerda paraguaia. Foi em Buenos Aires, onde casou — com outro paraguaio exilado —, que se cruzou com Bergoglio.

Na sua autobiografia, o Papa contou que a execução do casal Rosenberg — norte-americanos condenados à morte na cadeira elétrica por entregarem segredos nucleares à União Soviética— foi um dos momentos-chave dos debates políticos entre Esther e Bergoglio. “Recordo que foi um dos primeiros temas de debate com a Eshter, que me contava sobre isso e dava a sua versão de ativista”, escreveu.

“Na minha casa eram todos antiperonistas”, contou ainda o Pontífice, em alusão a Juan Domingo Perón, então presidente da Argentina. “[Éramos] uma família paradoxalmente elitista, porque não éramos ricos, mas antes pobres que subiram na escala social até à classe média”, acrescentou.

Com o tempo, e porventura com a proximidade a Esther, Francisco ganhou simpatia pelas reformas sociais de Perón, o que lhe valeu acaloradas discussões com familiares, onde diz que teve uma “primeira reação clara em defesa dos pobres”, ao aperceber-se da relação entre o “peronismo” e a doutrina social da Igreja.

“A personalidade da minha mãe — ampla e plural — deve ter contribuído para esses laços forte entre os dois”, sugeriu uma das filhas.

Oposição à ditadura na Argentina deu forma às Mães da Praça de Maio

A vida de Esther, bem como da maioria dos habitantes da Argentina, começou a complicar-se com o regime militar liderado por Jorge Rafael Videla, em 1976. A repressão, os sequestros e o desaparecimento de familiares tornaram-se constantes, com os militantes comunistas, peronistas e socialistas a configurarem os principais alvos.

Seis meses depois do golpe de Estado, a professora dedicava-se a procurar o marido desaparecido de uma das filhas, até que em junho de 1977, a filha mais nova de Esther foi raptada.

“A partir do meu sequestro, a minha mãe começou a empenhar-se em reunir todos os dias com outras mães de desaparecidos”, contou à BBC Ana María, que na altura tinha 16 anos e estava grávida.

Deste movimento espontâneo e desesperado das mães nasceu um dos grupos mais conhecidos da história argentina: as Mães da Praça de Maio — uma associação de mães de desaparecidos durante a ditadura militar que se reunia na praça que dá nome ao grupo.

“A uma mãe que sofreu o que sofreram as Mães da Praça de Maio eu permito tudo. A dor é inconcebível”, escreveu Francisco em ‘Esperança’.

Assim que a Ana María foi libertada, após quatro meses sujeita a várias torturas, Esther apressou-se a enviar todas as filhas para fora da Argentina. Porém, nem a professora, nem o seu marido saíram do país sul-americano.

Depois de já ter fugido da ditadura paraguaia, Esther optou por continuar na Argentina, a lutar contra a repressão. A bravura da decisão seria fatal.

Consciente de que estaria a ser controlada, a mulher chegou a ligar ao amigo que se tornou Papa no futuro, pedindo-lhe para ir a sua casa dar a extrema unção (sacramento católico dado aos doentes em caso de doença grave) à sogra da professora, “que estaria mal”. “Estranhei, porque eles não eram crentes”, relata Francisco que, assim que chegou a casa da sua antiga professora, percebeu que tinha sido convidado para ajudar Esther a esconder livros.

Um dia, quando a mulher saía de uma igreja em Buenos Aires — ponto de encontro entre familiares de desaparecidos para coordenarem protestos contra o regime —, foi raptada por militares. Era 8 de dezembro de 1977 e foi a última vez que Esther, com 59 anos, foi vista (com vida) pela família.

Alguns dias depois — após uma breve passagem por um dos piores campos de tortura na Argentina — foi atirada de um avião para o mar com outros sequestrados. Os corpos acabariam por dar à costa e seriam enterrados sem identificação.

Décadas mais tarde, os restos foram identificados o que permitiu comprovar os “voos da morte”, repetidos pelos militares. Pedida autorização ao arcebispo de Buenos Aires (nada mais, nada menos que Jorge Bergoglio), os corpos foram enterrados na igreja de onde tinham sido sequestrados.

Bergoglio chegou a Papa, mas nunca esqueceu Esther

Apesar de nunca ter regressado à Argentina, o Papa voltou à América do Sul e esteve no Paraguai com a filha mais nova de Esther. “Francisco recordou toda a vida da minha mãe. Ele lembrava-se de tudo, inclusive do que eu vivi no campo de concentração a partir do relato que a minha mãe lhe tinha feito. Foi muito impactante”, disse Ana María, depois de Francisco lhe ter explicado a importância da professora no desenvolvimento do seu pensamento político.

Até morrer, o Papa ainda receberia, no Vaticano, a filha que Ana María tinha no ventre quando foi sequestrada. “Anita veio visitar-me no Vaticano. Como a sua mãe, como a sua avó, cujo rosto tenho num retrato pendurado no meu escritório em Santa Marta, como as restantes mães da Praça de Maio, [Anita] continua a lutar por justiça”, disse, em 2024, o Pontífice.