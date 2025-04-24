A GNR realiza a partir desta quinta-feira e até 31 de outubro a operação “Bom Caminho 2025” que visa promover o patrulhamento de visibilidade na proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela, em Espanha.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explica que a operação visa a proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela e que transitam ao longo do Caminho Português, do Caminho Português da Costa e do Caminho Português Interior.

Durante a operação “Bom Caminho 2025”, a GNR vai realizar um conjunto de atividades operacionais que “contribuem para o sentimento de segurança e a visibilidade junto dos peregrinos, nos diferentes percursos”.

A GNR vai reforçar a sua presença “nos locais mais vulneráveis à passagem dos peregrinos, nomeadamente locais isolados e ermos, infraestruturas de acolhimento e locais de grande concentração, através de patrulhamento e ações de sensibilização”.

Na nota, a guarda recomenda aos peregrinos que preparem o percurso antecipadamente, usem roupas claras e material retrorrefletor, mantenham o telemóvel com bateria e o contacto diário com a família e, caso circulem de bicicleta, usem equipamentos de proteção individual e iluminação.

A operação será feita através dos Comandos Territoriais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu e que, nos períodos de maior afluência de peregrinos, contará com colaboração da espanhola Guardia Civil.