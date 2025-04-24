Lidava com uma “doença prolongada”, morreu esta quarta-feira, aos 71 anos. Não sabemos o tema ao certo mas os registos sobre o momento do óbito anunciam informam que a rádio passava MC5. Fundador dos Pere Ubu, banda norte-americana nascida em 1975, David Thomas encontrava-se na sua casa, em Brighton & Hove, acompanhado pela mulher e a enteada. Como desejava, deverá seguir para a sua quinta na Pennsylvania, onde segundo a mensagem publicada pela sua página oficial no Facebook, insistia em “ser atirado para o celeiro”.

Nome fulcral na cena alternativa e experimental de Cleveland, Ohio, Thomas e o seu grupo estavam a gravar um novo álbum. Membro fundador da banda, era também o único resistente num longo historial de entradas e saídas na composição, cujo elenco original era composto por Peter Laughner, Scott Krauss, Tim Writh, Tom Herman e o sintetizador de Allen Ravenstine.”Ele sabia que era o seu último. Vamos esforçar-nos para continuar a mixar e finalizar o novo álbum para que a sua última música esteja disponível para todos. Além disso, deixou instruções de deveriam continuar a catalogar todas as gravações de espectáculos ao vivo através da página oficial do bandcamp. A sua autobiografia estava quase concluída e vamos terminá-la”.

Antes de se atirar ao autoproclamado “avante-garage” dos Pere Ubu, David Thomas liderara os Rocket From the Tombs, projeto de proto-punk de meados de 70 que se desmoronou mesmo antes do primeiro álbum. 30 Seconds Over Tokyo/Heart Of Darkness seria o single de avanço dos Pere Ubu mas foi três anos depois, em 1987, que a excentricidade e cacofonia industrial do primeiro álbum, “The Modern Dance”, abriu caminho para o fenómeno de culto, sobrevoando sempre o mainstream, entre o amor e o ódio. Ao longo dos anos, e de diferentes eras na trajetória da banda, que deve o seu nome ao surrealismo do escritor francês Alfred Jarry, houve espaço para dezenas de álbuns, entrando já no novo milénio, mas o capítulo que encerrou a fase mais história remonta a 1982, “Song of the Bailing Man”, quando a formação original se desmembrou. “Vamos deixá-lo com suas próprias palavras, que resumem quem ele era melhor do que podemos”, termina a nota fúnebre. “O meu nome é maldito David Thomas… e eu sou o vocalista da melhor banda de rock n roll do mundo.”