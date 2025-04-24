Tal como acontece com vários dos principais atletas da atualidade, Stefanos Tsitsipas preocupa-se com o ambiente, com as alterações climáticas e com o impacto das nossas vidas no ecossistema que nos rodeia. Talvez por isso, por ser uma voz tão ativa na consciencialização e no ativismo climático, principalmente no que diz respeito aos oceanos, seja ainda mais estranha a recente revelação do tenista grego.

“Não sigo política. Na verdade, para ser honesto, nem sequer voto. Nunca votei na vida, acho que isso já explica que não tenho consciência desse tipo de coisas”, atirou Stefanos Tsitsipas em entrevista ao jornal El País, na antecâmara do Madrid Open. “Acredito no desporto, no poder que tem para unir as pessoas e mudar as coisas. Admiro muito aqueles atletas que ganharam muito dinheiro e que depois fazem grandes doações, especialmente as que são relacionadas com as crianças e o planeta. Sou muito sensível a essas coisas. Sinto que muitos aspetos da política estão aí, mas ou não estamos conscientes disso ou não vemos, não está claro”, continuou.

Aos 26 anos, o tenista grego faz parte do grupo que ficou algo entalado entre a época de ouro dos big 3, Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, e o início da época de ouro da próxima geração, com Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune. Nunca ganhou um Grand Slam, tendo perdido uma final na Austrália e outra em Roland Garros, mas venceu o ATP Finals de 2019 e já celebrou em Monte Carlo em três ocasiões distintas. Questionado sobre se ser tenista é mais doloroso do que proveitoso, tem uma opinião cautelosa.

“Acho que depende sempre da maneira como vemos o copo, meio cheio ou meio vazio. Tive fases da minha carreira em que tudo parecia uma montanha e não havia muita alegria, mas depois há outras em que estou mais alegre. Faz parte da viagem, desta viagem de querer ser melhor. Há muita dor, mas é sobretudo quando não consegues aquilo que desejas, porque há muito sacrifício e queres resultados instantâneos. Se queres triunfar, isto funciona assim. No geral, há mais prazer do que sofrimento e alcançar a glória atenua as outras coisas más que podem estar a acontecer”, sublinha.

Na mesma entrevista, Tsitsipas explica que a sua ideia de êxito seria deixar “um impacto positivo”. “Não seria necessariamente ganhar tudo ou ganhar os principais torneios. Claro que gostaria de o conseguir, daria tudo para ganhar um Grand Slam e vou continuar a sacrificar-me para chegar lá, mas quero que me recordem como alguém que fez algo bom pelo nosso desporto e que inspirou as crianças, que fez com que quisessem jogar ténis. Quero que as pessoas achem que contribuí de alguma forma para o desporto que eu também escolhi”, indica.

Por fim, o tenista grego não esconde que se arrepende de várias decisões que tomou ao longo da carreira, mas também se mostra feliz por ter colocado o próprio país no mapa da modalidade. “Venho da Grécia e ali nunca se tinha conseguido nada no ténis, fui o primeiro a ter a vontade de ir contra a corrente e tentar demonstrar que era capaz. Nesse sentido, estou satisfeito. Mas também sei que existiram alturas em que podia ter decidido melhor ou podia ter sido mais inteligente em relação ao meu futuro. Falhei em alguns torneios em que poderia ter sido muito melhor. E estou agora a aperceber-me de que tomei algumas decisões demasiado tarde, deveria tê-lo feito há cinco anos”, conclui Tsitsipas, que garante estar numa fase “feliz”.