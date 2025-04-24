Se existissem dúvidas, o que já seria estranho, a forma como a notícia foi dada evidencia a importância que um único jogador teve para um único clube. “O nosso melhor jogador de sempre vai sair este verão”, escreveu o Leicester, já esta quinta-feira, para anunciar que Jamie Vardy vai deixar o clube no final da temporada.

Aos 38 anos, o avançado inglês estava no Leicester desde 2012 e somou quase 500 jogos e perto de 200 golos, sendo mesmo o melhor marcador da história do clube. Fez parte da histórica conquista da Premier League em 2016, com Claudio Ranieri ao leme, e nunca abriu a porta da saída quando muitos dos colegas que também foram campeões ingleses rumaram a outras paragens. Desceu com o Leicester em 2023, voltou a subir e, na atual temporada, não conseguiu evitar nova despromoção dos foxes ao Championship.

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer ???? — Leicester City (@LCFC) April 24, 2025

“Aos adeptos do Leicester, estou de coração partido por este dia ter chegado, mas sabia que ia acontecer eventualmente. Passei 13 anos inacreditáveis neste clube, com muito sucesso, alguns baixos, mas maioritariamente altos. Chegou a hora de terminar a etapa e estou devastado por isso, mas acho que o ‘timing’ é o correto. O Leicester terá sempre, sempre, um lugar gigante no meu coração”, disse Jamie Vardy, que não deixou pistas sobre o futuro, no vídeo de despedida que foi partilhado nas redes sociais do Leicester.

“O Jamie é único. É um jogador especial e uma pessoa ainda mais especial. Tem um lugar no coração de todos os que estão ligados ao Leicester e conta com o meu respeito e afeto mais profundos. Estou eternamente grato por tudo aquilo que deu a este clube. Ainda que o tempo dele como nosso jogador esteja a acabar, ele e a sua família serão sempre bem-vindos de braços abertos ao King Power Stadium depois de tudo o que alcançou. Em nome de todos no Leicester, desejo ao Jamie e à sua família o melhor para o futuro e sei que os nossos adeptos irão juntar-se a mim para lhe darmos a despedida que merece no fim da temporada”, indicou Aiyawatt Srivaddhanaprabha, o presidente do Leicester, que também confirmou que o clube vai organizar uma despedida no último jogo do avançado em casa, a 18 de maio, contra o Ipswich Town.

Goodbye to the GOAT ???? pic.twitter.com/romej28Kbr — Leicester City (@LCFC) April 24, 2025

Natural de Sheffield, Jamie Vardy começou a carreira no modesto Stocksbridge Park Steels e teve depois duas curtas passagens pelo Halifax Town e o Fleetwood Town antes de assinar pelo Leicester, em 2012, quando o clube estava no Championship. De lá para cá, conquistou a Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Community Shield, chegando ainda à seleção de Inglaterra, somando 26 internacionalizações e sete golos e participações no Euro 2016 e no Mundial 2018.