Usado há mais de 500 anos, desde os tempos do Pontificado do Papa Leão X, o Anel do Pescador — que Francisco também usou nos últimos 12 anos — é um símbolo de autoridade e uma peça intransmissível que, de acordo com a tradição, tem de ser destruído após a morte de um Papa. Foi isso mesmo que aconteceu esta segunda-feira.

Na cerimónia que confirmou a morte de Francisco, o cardeal camarlengo Kevin Farrell retirou o anel da mão do Papa argentino e o entregou-o ao mestre de cerimónias do Vaticano. A função deste último é destruí-lo, ou pelo menos deformá-lo, usando um martelo e um cinzel de prata. O objetivo é evitar que o selo, gravado com um símbolo único escolhido por cada Papa e usado para assinar documentos oficiais, possa ser falsificado, explica o jornal ABC.

No entanto, nem sempre o selo foi usado com essa função. A partir de meados do século XIX, os Papas passaram a usar um carimbo para assinar documentos. Mas quando o Papa Bento XVI renunciou, em 2013, a tradição foi restabelecida e foi gravada uma cruz no Anel do Pescador de Francisco, que o Papa usou durante o seu Pontificado. Este objeto simboliza a autoridade máxima do Papa na Igreja Católica.

Embora o Papa usasse o anel oficial em cerimónias solenes, Francisco optava por um anel muito mais simples no seu dia a dia.

Ao contrário do anel de Bento XVI, feito de ouro maciço, o anel encomendado por Francisco é mais sóbrio. O Papa pediu um Anel do Pescador menos ornamentado ao escultor Enrico Manfrini, de forma a demonstrar, desde o primeiro momento, que queria um Pontificado marcado pela sobriedade e humildade.

O respeito e o valor espiritual do Anel do Pescador é tal que muitos crentes tentam beijá-lo como forma de aceitação da autoridade do Papa, um gesto com o qual Francisco nunca se sentiu confortável. Um dos momentos em que isso foi notório foi quando o Pontíficie visitou o Santuário da Santa Casa de Loreto, em 2019. Dezenas de fiéis aproximaram-se do Papa para lhe tentar beijar a mão, mas Francisco resistiu sempre ao gesto, retirando a mão com rapidez.

Embora o Vaticano tenha justificado a atitude de Francisco com uma questão de higiene, para reduzir o risco de transmissão de germes e de infeções (particularmente perigosas, num Papa que teve problemas pulmonares), sabe-se que Francisco via o Pontificado como um serviço à humanidade, e nesse sentido, o anel não deveria ser beijado, uma vez que, para o Papa, a autoridade não se impunha. Antes exercia-se com humildade.