O Palácio de Kensington confirmou na última terça-feira, 22 de abril, que William irá representar o pai no funeral do Papa Francisco, no próximo sábado, 26 de abril, num dos eventos mais importantes até agora como príncipe de Gales. A ausência confirmada do Rei pode ter causado alguma estranheza, já que Carlos manifestou publicamente a sua admiração pelo Papa Francisco, tendo sido inclusive o último chefe de Estado a visitar o líder da Igreja Católica, no início de abril. Contudo, o monarca não vai ao funeral, muito provavelmente, por uma questão de protocolo.

Anteriormente, na qualidade de príncipe de Gales, Carlos também representou a Rainha Isabel II no funeral do Papa João Paulo II em 2005. Isabel, na verdade, não foi ao funeral de nenhum dos quatro papas que morreram durante o seu reinado: nas cerimónias fúnebres de Pio XII, em 1958, e dos papas João Paulo I e Paulo VI, em 1978, foram Bernard Marmaduke Fitzalan-Howard e Miles Francis Stapleton Fitzalan-Howard, que então ocupavam o cargo de Duque de Norfolk, a representar a rainha. O Duque de Norfolk foi quem organizou o funeral da rainha Isabel II e a coroação do Rei Carlos III, e são tradiciolnamente responsáveis por supervisionar os funerais da realeza desde 1672.

Entretanto, a imprensa internacional avança com explicações adicionais para a ausência de Carlos. De acordo com a Vanity Fair, o Palácio de Buckingham confirmou que o Rei não vai a Roma no sábado porque “a precedência e o protocolo ditam que o soberano não vai a funerais“. Já o Scottish Daily Express escreve que o Palácio confirmou que Carlos não estará presente por orientação do governo britânico, e que é protocolo que o chefe de Estado britânico não vá a funerais fora do Reino Unido. Menos rigorosa é a versão de que, por ser chefe da Igreja Anglicana, o Rei não possa ir a um evento da Igreja Católica, já que Carlos esteve com Francisco na Casa de Santa Marta há duas semanas.

Carlos e Camila visitaram Francisco no dia em que comemoravam 20 anos de casados. Curiosamente, a data original do casamento teve de ser alterada por causa da morte de outro Papa. É que o Papa João Paulo II morreu a 2 de abril de 2005 e o seu funeral foi no dia 8 de abril. Por ter de representar a Família Real em Roma, Carlos adiou o casamento para o dia 9.

Outros reis presentes cerimónias fúnebres

Se o Rei Carlos III não vai ao funeral por questões protocolares, outros monarcas europeus não seguem as mesmas regras. Na qualidade de chefes de Estado, Rei Felipe VI e a Rainha Letízia, de Espanha, foram dos primeiros membros de realeza a confirmarem a presença nas cerimónias fúnebres de Francisco. Na última terça-feira, acompanhados pela rainha emérita Sofia, deslocaram-se à Nunciatura Apostólica de Madrid, para assinar o livro de condolências.

Philippe e Mathilde da Bélgica também confirmaram logo na terça-feira, 22, a presença no funeral. Numa mensagem divulgada nas redes sociais anteriormente, o Rei destacou Francisco por ter sido “um grande homem, próximo dos mais vulneráveis e preocupado com os problemas do mundo”. Monarcas que também já confirmaram presença no sábado são o Rei Carl Gustaf e a Rainha Silvia da Suécia.

Entre as outras realezas europeias, também o Príncipe Alberto II e a Princesa Charlene confirmaram esta quarta-feira, 23, que vão ao Vaticano no sábado. O casal assistiu a uma missa em homenagem ao Papa Francisco na última terça-feira, quando também foi anunciado um luto oficial de três dias no Mónaco. Outros confirmados são o Grão-Duque Henri do Luxembourgo com a mulher, a Grã-Duquesa Maria Teresa e o príncipe Alois, que rege o principado do Liechtenstein, com a mulher, a princesa Sofia.

Os monarcas ausentes no Vaticano no sábado

A Família Real da Dinamarca será representada pela Rainha Mary, já que o Rei Frederik tem uma agenda bastante ocupada nos próximos dias. O monarca iniciou na última quarta-feira, dia 23, uma viagem oficial ao Japão, onde tem compromissos agendados até o final da sexta-feira, dia 25. Já no dia 28, segunda-feira, tem outra viagem oficial marcada, desta vez à Gronelândia. Já os reis da Noruega, devido à idade avançada e saúde frágil, serão representados pelo príncipe Haakon e pela princesa Mette-Marit. De recordar que Harald, aos 88 anos, é o monarca mais velho da Europa e há algum tempo precisa de canadianas para caminhar. Além disso, o Rei passou por alguns problemas respiratórios nos últimos meses. Já a Rainha Sonja usa um pacemaker desde o começo do ano e há dois dias foi hospitalizada com dificuldade respiratória, de acordo com a Reuters.

Quanto aos Países Baixos, a data do funeral coincide com um momento marcante no calendário neerlandês, razão para a ausência dos monarcas. O Rei Willem-Alexander e a Rainha Maxima, que partilha com o Papa as origens argentinas, estarão a celebrar o Dia do Rei, pelo que já confirmaram que não vão viajar até Itália. O país deverá ser representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Caspar Veldkamp, e pelo primeiro-ministro, Dick Schoof.