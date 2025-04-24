Papa Francisco transformou "diferença cultural" em "património" para a Humanidade, diz superior dos jesuítas

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O superior geral da Companhia de Jesus, o sacerdote venezuelano Arturo Sosa, recorda o Papa Francisco como alguém que soube transformar a “diferença cultural” num “património” para a Humanidade — e assinalou que a paz é o legado mais urgente deixado pelo primeiro Papa jesuíta da história da Igreja, uma prioridade que o mundo não pode adiar.

“O mundo precisa de paz”, disse o superior dos jesuítas, num encontro com jornalistas em Roma, no qual lembrou o pontificado de Francisco e perspetivou os caminhos de futuro para a Igreja Católica. “A paz é pôr de lado qualquer outra prioridade além das pessoas, da dignidade das pessoas. Significa justiça com as pessoas.”

Arturo Sosa, que lidera a Companhia de Jesus a nível global desde 2016, falou também sobre a experiência inédita de estar à frente de uma congregação que tem, entre os seus membros, o próprio Papa. “Saber que, na cabeça da Igreja, estava uma pessoa com quem se podia discutir, debater, discordar, era para mim um grande consolo”, assinalou Sosa, que também não esqueceu que a relação entre Bergoglio e a sua própria ordem religiosa nem sempre foi pacífica — tendo inclusivamente tido períodos de grande controvérsia depois do mandato de Bergoglio como provincial dos jesuítas na Argentina, como o Observador conta no obituário do Papa Francisco.

Para o líder dos jesuítas, Francisco era, essencialmente, “um homem de Deus” e “a sua atuação nos diferentes contextos” é apenas “possível de compreender através do reconhecimento da sua experiência espiritual”.

“A sua motivação na ida foi pôr em prática a vontade de Deus, para fazer deste mundo uma casa digna para todos os seres humanos, fazendo da diferença cultural o nosso património”, sustentou Sosa, que afirmou que Francisco foi capaz de “compreender a complexidade humana” no “coração de Deus” e soube “discernir o apropriado em cada momento”.