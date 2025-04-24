Papa Francisco transformou "diferença cultural" em "património" para a Humanidade, diz superior dos jesuítas

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O superior geral da Companhia de Jesus, o sacerdote venezuelano Arturo Sosa, recorda o Papa Francisco como alguém que soube transformar a “diferença cultural” num “património” para a Humanidade — e assinalou que a paz é o legado mais urgente deixado pelo primeiro Papa jesuíta da história da Igreja, uma prioridade que o mundo não pode adiar.
“O mundo precisa de paz”, disse o superior dos jesuítas, num encontro com jornalistas em Roma, no qual lembrou o pontificado de Francisco e perspetivou os caminhos de futuro para a Igreja Católica. “A paz é pôr de lado qualquer outra prioridade além das pessoas, da dignidade das pessoas. Significa justiça com as pessoas.”
Arturo Sosa, que lidera a Companhia de Jesus a nível global desde 2016, falou também sobre a experiência inédita de estar à frente de uma congregação que tem, entre os seus membros, o próprio Papa. “Saber que, na cabeça da Igreja, estava uma pessoa com quem se podia discutir, debater, discordar, era para mim um grande consolo”, assinalou Sosa, que também não esqueceu que a relação entre Bergoglio e a sua própria ordem religiosa nem sempre foi pacífica — tendo inclusivamente tido períodos de grande controvérsia depois do mandato de Bergoglio como provincial dos jesuítas na Argentina, como o Observador conta no obituário do Papa Francisco.
Para o líder dos jesuítas, Francisco era, essencialmente, “um homem de Deus” e “a sua atuação nos diferentes contextos” é apenas “possível de compreender através do reconhecimento da sua experiência espiritual”.
“A sua motivação na ida foi pôr em prática a vontade de Deus, para fazer deste mundo uma casa digna para todos os seres humanos, fazendo da diferença cultural o nosso património”, sustentou Sosa, que afirmou que Francisco foi capaz de “compreender a complexidade humana” no “coração de Deus” e soube “discernir o apropriado em cada momento”.
Próximo Papa deve ter “um olhar universal”
Sosa avisou, logo no início do encontro com os jornalistas, em que alternou entre o italiano, o espanhol e o inglês, que não pretendia comentar as suas expectativas para o próximo Papa antes do conclave. “Partilho das vossas interrogações sobre o futuro imediato da Igreja”, disse, sublinhando que “o conclave serve para escolher o sucessor de Pedro, não o sucessor de Francisco”.
Questionado sobre o perfil indicado para o próximo sucessor de Pedro, Arturo Sosa destacou que é necessário “um outro homem de Deus”, que seja capaz de “olhar com um olhar universal, que não é o mesmo que um olhar internacional”. Um olhar, acrescentou, cujo ponto de partida seja “o reconhecimento da diferença, da diversidade cultural e histórica, num momento em que a universalidade do mundo está em risco”.
Para o superior da Companhia de Jesus, mais do que um reformador, Francisco foi “alguém consequente com a reforma que a Igreja começou”. Sosa explica que “não se entenderia o que é o Papa Francisco sem o Concílio Vaticano II”, que colocou a Igreja “numa direção” que Francisco respeitou a implementou.
Arturo Sosa sublinhou ainda que “o grande contributo do Papa Francisco” foi trazer para a mesa da discussão a “diferença de posições”, dialogando com “pessoas que pensam diferente dele” sem qualquer preconceito. “Reconhecer as opiniões contrárias como opiniões que vale a pena ouvir e discernir”, resumiu.
Questionado sobre o impacto que um pontificado de um Papa jesuíta teve na própria Companhia de Jesus, Arturo Sosa preferiu lembrar que “um jesuíta não é uma raça diferente” de cristão e que o discernimento, característica própria da espiritualidade inaciana, “não é uma invenção do Papa Francisco”, mas está presente na história das relações com Deus”.
“Diria que ele, jesuíta que foi chamado ao ministério petrino, acompanhou a Companhia de Jesus”, sublinhou. Mais do que “grandes documentos”, como as encíclicas Laudato Si’ ou Fratelli Tutti, Francisco deixou “sinais” concretos, estando “presente junto dos migrantes” ou viajando para as periferias.
O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos de idade, depois de um pontificado de doze anos marcado por um esforço reformista que lhe valeu a admiração de crentes e não-crentes. O corpo de Francisco está esta semana exposto à veneração dos fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O funeral está agendado para o próximo sábado, seguindo-se a sepultura de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.