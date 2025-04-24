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O presidente do CDS-PP recordou esta quinta-feira o Papa Francisco como um homem “simplesmente notável” e um “exemplo em todas as latitudes” e considerou desejável que o sucessor tenha um “perfil próximo” do seu.

“Em tempos muito difíceis, o Papa Francisco liderou pelo exemplo, denunciando desigualdades, estando do lado dos mais pobres, ele próprio totalmente despojado de ostentação e riqueza. Foi um exemplo em todas as latitudes e, por isso, foi tão querido por católicos e para além dos próprios católicos”, afirmou.

Nuno Melo falava aos jornalistas à porta da Nunciatura Apostólica da Santa Sé, em Lisboa, depois de assinar o livro de condolências pela morte do Papa Francisco.

O líder do CDS-PP considerou que Francisco foi um homem “simplesmente notável”, tanto a nível pessoal, como enquanto líder da Igreja Católica.

“É de personalidades assim que as instituições se constroem e se fortalecem. A igreja hoje é melhor e mais forte por causa do Papa Francisco”, salientou.

Melo defendeu também que o Papa “aproximou os jovens da igreja”, e afirmou que a Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa em 2023, foi “um sinal” disso mesmo.

“Quando tantos diziam que os jovens se afastaram da igreja, Lisboa e Portugal e os jovens de todo o mundo mostraram como estão com a igreja. Estiveram e estão com a igreja por causa do Papa Francisco e por causa dessa liderança pelo exemplo”, sustentou.

Quanto ao sucessor de Francisco, o também ministro da Defesa Nacional afirmou que “seria desejável que tivesse um perfil próximo daquele que foi o perfil do Papa Francisco”.

“O mundo vive momentos muito complicados, imprevisíveis, até perigosos, e um Papa tem de ser, neste contexto, um farol permanente de fé, de esperança e de exemplo, juntando os povos, estando do lado daqueles que são os mais desfavorecidos, dando alento àqueles que precisam de bons exemplos”, justificou.

Nuno Melo afirmou que “foi isso que, em permanência, o Papa Francisco conseguiu junto da humanidade”.

“O meu desejo é que nesta sucessão, que é difícil pela dimensão de quem parte, a igreja continue a ser essa manifestação permanente de fé e de exemplo. Eu acredito que assim será”, disse.

O presidente do CDS-PP considerou que existem “homens de fé perfeitamente notáveis, que serão com toda a certeza capazes de seguir este exemplo de fé e de liderança no superlativo que foi o Papa Francisco”.

Na ocasião, o também ministro da Defesa Nacional recusou responder a perguntas sobre qualquer outro tema.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), depois de 12 anos de pontificado.

O funeral será realizado no sábado, quando são esperados religiosos, várias autoridades e líderes de todo o mundo para participarem nas exéquias.

Na quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco, a cumprir entre esta quinta-feira e sábado.