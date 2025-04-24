Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, acusa a atual ministra da Saúde, da Aliança Democrática, Ana Paula Martins, de “ter criado uma situação caótica” na Saúde em Portugal, que admite ter “dificuldade em compreender”.

“Mudar duas vezes o diretor executivo do SNS, mudar duas vezes o presidente do INEM, estar permanentemente a alterar as administrações dos hospitais, mexer em regras, mesmo quando as regras são de concursos que tinham funcionado bem, é o caminho para a desordem que as pessoas sentem”, garante Pizarro, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do Público.

O candidato socialista não nega que seria sempre difícil resolver o problema das urgências encerradas. Mas lembra que “foi o PSD que prometeu que resolvia tudo em poucos meses”. “O que se verifica é que a situação não está igual, a situação está mesmo muito pior”, acrescenta.

Sobre a corrida à presidência da Câmara do Porto, Manuel Pizarro garante ter hoje “mais experiência política, mais notoriedade na cidade” e “mais trabalho feito” no Porto, sendo estes os motivos que lhe poderão dar um destino diferente do que teve nas duas corridas às autárquicas em que saiu derrotado.

Admite que o facto de Rui Moreira não ser candidato lhe dá vantagem. “Aumenta as possibilidades e as probabilidades de eu vencer as eleições”, assume.

Sobre as aparições de Rui Moreira ao lado de Pedro Duarte, candidato do PSD à Câmara do Porto, e de outros membros do governo da AD — com destaque para o polémico Conselho de Ministros no Bolhão — o ex-ministro da Saúde afirma que não vai participar na “competição para ver quem é que é mais ‘moreirista’”.

“Reconheço muitos méritos à governação autárquica de Rui Moreira. Acho que há coisas bem feitas, que devem continuar. Mas vamos começar um novo ciclo político”, ressalva.

“Mobilidade está transformada num inferno no Porto”, diz Pizarro, que defende “mais metro” na cidade e medidas para a VCI

O candidato à presidência da Câmara do Porto não tem reservas em admitir que a “mobilidade está transformada num inferno no Porto”. A solução, na ótica de Manuel Pizarro, é “continuar a investir na qualificação do transporte público.”

“Precisamos de mais metro. Depois é preciso um conjunto de medidas sobre a VCI”, defende ainda.

Diz-se ainda “profundamente desiludido” com a ação do atual Governo em relação ao problema. “A medida de desviar o trânsito dos pesados para a CREP é positiva, mas os estudos do Estado dizem que isso melhorará o tráfego na VCI em 0,5%”, afirmou, lembrando que é necessário tomar mais medidas para solucionar a questão.

Mas não é só ao Governo da AD que aponta falhas. “O PS e o Governo do qual fiz parte esteve muito mal no tema da demora da instalação da AIMA, porque é evidente que um país que tem um surto imigratório, como Portugal, tem de ter as estruturas do Estado adaptadas a lidar com a dimensão desse fenómeno”, assumiu.

Garantiu, no entanto, que o PS “nunca teria promovido o fim abrupto da manifestação de interesse” e diz que “devia ter havido um período de transição”.