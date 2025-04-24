Um homem, de 53 anos, foi detido por suspeita de violar uma mulher num ginásio da Trofa, no distrito do Porto, em março, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito abordou a vítima através de uma conta de uma rede social, propondo-lhe os seus serviços de preparador físico num ginásio, sob pretexto de lhe fazer uma avaliação física.

“Já no ginásio e não obstante a resistência da vítima, o arguido acabou por violá-la”, acrescenta a PJ.

Segundo a polícia, na sequência da denúncia da agressão sexual, verificou-se a existência de uma ocorrência anterior com características semelhantes.

Já presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou obrigado a apresentar-se semanalmente às autoridades, bem como proibido de contactar a vítima e de frequentar o ginásio.

Como medida de coação, o tribunal determinou ainda a suspensão do exercício de funções.