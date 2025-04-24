São os últimos debates da semana e os últimos antes da terceira e última semana que só terá o frente a frente entre os dois principais líderes (em simultâneo nos três canais generalistas), Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, e depois o debate a oito nas televisões, com todos os partidos com assento parlamentar, que será transmitido pela RTP.

Assim, na noite desta quinta-feira, Luís Montenegro terá pela frente André Ventura e Rui Rocha vai debater com Mariana Mortágua. O primeiro frente a frente entre o líder da AD e o presidente do Chega está marcado para as 21h00, na SIC, e o confronto entre o líder da Iniciativa Liberal e a coordenadora do Bloco às 22h00, na CNN.

Na semana seguinte, dia 5, terá lugar o debate a oito nas rádios. Será às 9h30.

Pode ver o que resta do calendário completo dos debates aqui.

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Luís Montenegro (AD)-André Ventura (Chega)

No ano passado, o debate foi um dos momentos em que Montenegro e Ventura selaram o “não é não”. Luís Montenegro insistiu que não queria nada com o Chega e que estava a trabalhar para a maioria absoluta. Ventura acusou o líder do PSD de ser arrogante, de trair polícias, mas ainda estava disponível para negociar.

Segundo os avaliadores do Observador, Montenegro goleou Ventura.

Ana Sanlez — Toda a gente tem um passado e esta noite André Ventura foi confrontado com o seu. Ao longo de boa parte do debate, Luís Montenegro foi recordando ao líder do Chega os tempos em que este “batia palmas” e andava com “bandeirinhas” do PSD, e até queria que Montenegro fosse líder dos sociais-democratas. Uma estratégia arriscada mas que lhe correu bem, já que Ventura não foi inteligente na reação. O líder do Chega pareceu, aliás, bastante mais tenso do que nos outros debates. Terá sido, talvez, eficaz para o seu eleitorado garantido. Montenegro adotou uma estratégia cara a Ventura, a de interromper constantemente o líder do Chega, provocando uma reação caricata do líder do Chega (“interromper não lhe fica bem”). Também foi irónico ouvir Ventura acusar Montenegro de “arrogância” por confiar nas sondagens, bastando lembrar a sobranceria com que tratou os 5% que as sondagens dão à IL. Montenegro surgiu preparado com números e propostas, Ventura não conseguiu justificar as suas medidas-bandeira, como os 18 mil milhões de euros que prevê ir buscar à corrupção e o controverso direito à greve para as forças de segurança.

Alexandra Machado — Um é candidato a primeiro-ministro, o outro é candidato a outra coisa qualquer. A expectativa em torno do debate entre Luís Montenegro e André Ventura era grande, disputam o mesmo lado do eleitorado (não na totalidade), e a RTP acabou a alastrar o confronto além do tempo regulamentar – uma vantagem dada pelo árbitro… E confronto é mesmo confronto. Luís Montenegro tem um papel diferente de André Ventura que utiliza sempre a tática de pôr assuntos em cima de assuntos para não se falar de um em particular (ainda que em alguns momentos deste debate o líder da AD o tenha mimetizado). Montenegro ganhou ao atirar as contas do Chega a Ventura (dizendo que o programa custa 25.525 milhões), mas particularmente quando lembrou a Ventura que tinha integrado o PSD e até tinha pretendido Montenegro a líder. Ventura (que não tinha necessidade de confrontar Montenegro com as medidas da troika) ficou um pouco desarmado. Ainda assim nem num caso nem de outro terão conseguido roubar votos. E no caso dos indecisos continuaram sem saber o que acontecerá no pós-eleição em alguns dos cenários, até porque Montenegro continua a dizer “não é não” ao Chega e iniciou o debate cortando a raiz a qualquer tipo de entendimento, acusando-o de xenofobia, racismo, populismo, demagogia. Chega?

Miguel Pinheiro — Luís Montenegro queimou todas as pontes que pudessem talvez, eventualmente, um dia, existir com o Chega. Começou por qualificar algumas opiniões do partido como xenófobas e racistas e acabou a dizer “Tenho que me rir. Tenho que me rir de si”. André Ventura contra-atacou com eficácia em alguns temas, mas há um ponto do qual não se consegue libertar: é que, neste momento, o Chega precisa mais do PSD do que o PSD do Chega. Sem Luís Montenegro, André Ventura fica sem saída. E, esta noite, o “Não é não” passou a “Não é nunca, jamais, em tempo algum”.

Pedro Jorge Castro —Luís Montenegro preparou bem a declaração inicial, um ataque demolidor ao Chega, a deixar claro porque é que não se coligará com o líder do partido que chamou ao PSD “prostituta” política. Também esteve bem a quantificar a irresponsabilidade financeira de 13 medidas do Chega em 25 mil milhões de euros. E ainda a recordar que Ventura andava de bandeirinha do PSD na mão, o que o deixou muito irritado. Mas depois faltou-lhe gravitas para aguentar bem o resto do debate. A comparação não é com Ventura, é com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que não deram hipótese quando enfrentaram o líder do Chega em campanhas anteriores. Ventura pareceu entalado sem conseguir impor-se como aliado da AD, mas, com demagogia e rasteirice, não é líquido que tenha perdido votos. Para usar uma expressão de Ventura, “parte o coração” a muitos eleitores constatar a falta de elevação do frente a frente entre dois dos três líderes que serão mais votados a 10 de março. Já se esperava.

Rui Pedro Antunes — Montenegro e Ventura não quiseram responder a duas questões essenciais de forma direta. O líder do PSD não quis dizer que viabiliza um Governo minoritário do PS e o líder do Chega não quis dizer se viabiliza um governo minoritário do PSD caso não haja acordo. Omissões à parte, Luís Montenegro aplicou o princípio da arte marcial favorita do Presidente Marcelo (o Aikido), ao ter aproveitado a força do adversário para derrotá-lo. Foi o líder do PSD que foi politicamente mais combativo (interrompeu muito mais Ventura), mais fanfarrão (“estou a trabalhar para a maioria absoluta”) e até paternalista — quando lembrou que Ventura o chegou a querer como líder do PSD. Com requintes de malvadez: “Andava de bandeirinha [do PSD] a defender-nos”. O líder da AD foi ainda eficaz a colar a Ventura uma imagem de irresponsabilidade financeira (dizendo que o programa custa 25,5 mil milhões de euros), mas também política, por querer partidarizar e permitir o direito à greve nas forças de segurança — isto depois de Marques Mendes e Paulo Portas já lhe terem feito o trabalho de casa de véspera. O líder do PSD atirou André Ventura completamente ao tapete, com o líder do Chega a não conseguir mais que apartes habituais e a prender-se no seu próprio labirinto. Ventura só teve menos mal quando vendeu a ideia de que PS e PSD são os partidos do regime e que Montenegro é, por isso, mais do mesmo.

Rui Rocha (IL)-Mariana Mortágua (Bloco)

No ano passado, o debate entre Rui Rocha e Mariana Mortágua foi um combate entre dois líderes que não se entendem em nada e estiveram frente a frente para demonstrar que têm uma visão completamente distinta sobre o país e sobre como o conseguem melhorar.

No ano passado, os avaliadores deram um empate ao frente a frente entre o líder da IL e a coordenadora do Bloco.

Ana Sanlez — Um debate vivo, acirrado, que não envergonhou apoiantes de nenhum dos dois candidatos. É bastante provável que ambos tenham saído do debate a cantar vitória. Ao contrário do que tem acontecido noutros confrontos, foi possível ouvir as propostas de ambos e a respetiva desconstrução pelo adversário, o que já é refrescante. Rui Rocha e Mariana Mortágua orbitam em universos diferentes, mas têm argumentos plausíveis que sustentam as suas medidas, dentro de cada ideologia. Mariana Mortágua foi eficaz ao atacar o mantra da IL de “deixem o mercado funcionar” e até na questão do controlo de empresas públicas por parte do Estado, uma proposta mais escorregadia, conseguiu ser convincente. Rui Rocha teve argumentos sólidos na habitação e na saúde, e ainda deve estar a auto-congratular-se pela tirada de que “o Bloco quer distribuir pobreza”.

Alexandra Machado — A visão que têm é diferente e por isso o guião não podia ser diferente do que foi no debate. Mariana Mortágua ainda tentou uma postura como a utilizada com outros políticos nestes debates – “vai ter de me deixar falar” (correu-lhe mal porque nessa altura Mariana Mortágua estava com oito minutos de tempo utilizado contra cinco de Rui Rocha) – mas não era necessário. Houve interrupções mas não demasiadas. Afinal de contas é um debate. Mais uma vez um debate centrado apenas na saúde, impostos e habitação. Dois temas à medida de Mortágua, um mais à medida de Rocha. Defender as suas ideias de forma competente. É o que se pode dizer. Rocha fez bem em deixar cair a frase feita com que começou os primeiros debates. Mortágua bem a falar dos preços das casas de Braga, onde Rocha concorre como cabeça de lista. Rocha bem a argumentar porque a CGD tem lucros e entrega dividendos chorudos – funciona pelas regras dos privados. No final é o mercado! O mercado livre ou o mercado intervencionado. Mas Mariana Mortágua escusava de ter criticado a IL pela proposta no programa de contratar um funcionário público apenas por cada dois que saiam por aposentações. É que até 2020, onde se incluem os orçamentos da geringonça, essa mesma política estava lá.

Filomena Martins — Cada um a vender a sua visão para o País, que não podia ser mais oposta. E nesse papel, a de usar o tempo de antena disponível, estiveram ambos aguerridos e capacitados para qualquer Speakers’ Corner mundial: mas sem conseguir conquistar nenhum voto que não o do seu eleitorado. De um lado, mais estado e regulação. Do outro, mais mercado e liberalização. A estratégia em relação ao adversário também foi semelhante: descontruir e desmontar as propostas adversárias. E foi aqui que Mariana Mortágua ficou ligeiramente atrás: começou a perder na habitação, quando nunca conseguiu a explicar as contas que Rui Rocha lhe fez para a proposta de mais 80 mil casas a preços acessíveis, recuperou ligeiramente na parte dos impostos e no corte de lápis em que Rocha faz fé, empataram quando nenhum explicou o milagre do crescimento económico em que ambos fazem fé, mas ela deitou tudo a perder na Saúde. Ter recuperado o caso da avó já tinha sido um risco, vai assombrá-la toda a campanha. Mas insistir que a PPP do hospital de Braga foi um fracasso, é uma falácia. Comprovada. Foi fácil ao líder da Iniciativa Liberal lembrar-lhe que foi considerado o melhor hospital do país.

Pedro Jorge Castro — Quentinho, quentinho, quentinho este debate, uma maravilha para quem gosta de um bom confronto político. Ambos muito acutilantes, ambos ao ataque, mas ambos impreparados em pontos-chave. A líder do Bloco esteve melhor a apontar limitações do mercado na habitação, mas não foi convincente a apresentar as suas propostas para resolver e estampou-se a insistir na definição dos juros da Caixa e na proibição de venda de casas a não residentes (que não é legal). Foi demagógica mas eficaz a apontar beneficiários das borlas fiscais. Rui Rocha foi eficaz a apontar inconsistências da adversária, mas não explicou bem onde corta no Estado para compensar a baixa de impostos. Esteve melhor a defender as PPP da Saúde, a co-responsabilizar o Bloco pelo que não funciona e a perguntar em que país é que o seu modelo económico resulta. Obviamente nenhum roubou votos ao outro, não disputam o mesmo eleitorado. Ganha Mariana Mortágua, por se notar um pouco melhor o traquejo, e por ser quem tirará maiores dividendos deste duelo. Se é indiferente votar PS, Bloco ou PCP, é Mariana Mortágua quem vai capitalizar mais com os debates entre os indecisos, pois tem estado melhor que Pedro Nuno Santos e muito acima de Paulo Raimundo. Rui Rocha enfrenta mais concorrência do voto útil na AD e do apelo do Chega — e da sombra de Cotrim.

Miguel Santos Carrapatoso — Fossem todos os debates como este e talvez não tivessem uma fama tão injusta. Rui Rocha e Mariana Mortágua foram a jogo com medidas quase antagónicas e, para lá de alguma demagogia de parte a parte, conseguiram discutir ideias. Depois, sendo líderes de partidos com agendas tão radicais, é normal que a discussão se torne um bocadinho excêntrica quando aperta. Rui Rocha incensa de tal forma o “mercado” que é incapaz de reconhecer que as coisas não correram particularmente bem na regulação do acesso à habitação. Mariana Mortágua adora tanto o Estado que não é capaz de compreender que o Serviço Nacional de Saúde não se salva com juras de amor. Rocha mantém tanta fé na redução de impostos que ainda não foi capaz de dizer onde vai buscar afinal os 5 mil milhões de euros de que precisa para os compensar – e a conversa de cortar nas gorduras do Estado é muito 2013. Mortágua tem tantos preconceitos em relação à descida de impostos que vê em tudo uma borla fiscal para os tenebrosos multimilionários que pululam por aí. Caberá a quem estiver interessado escolher qual dos projetos terá mais adesão à realidade. Quanto à forma, Rocha mantém o aborrecido tique de fazer longos comícios com lugares-comuns; Mortágua continua com o irritante hábito de se queixar de estar a ser interrompida – alguém devia avisar a coordenadora bloquista de que isso só resulta se não interromper sistematicamente o adversário. Mas, no essencial, os dois estiveram a bom nível e marcaram pontos junto dos respectivos eleitorados. Era o objetivo que tinham e cumpriram.