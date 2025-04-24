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A Rússia acusou esta quinta-feira o Presidente da Ucrânia de ser “completamente incapaz de negociar” e reafirmou que Kiev quebrou a trégua unilateral anunciada por Moscovo para a Páscoa.

Volodymyr Zelensky “começou por rejeitar a proposta de um cessar-fogo de 30 dias para as férias da Páscoa”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, citada pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Posteriormente, “aparentemente sob pressão dos seus diretores na Europa Ocidental, que continuam a fornecer-lhe armas, disse que, mesmo que só exteriormente, era necessário mostrar contenção e apoiou a proposta”, afirmou.

Zakharova disse que “foram apenas palavras” e que o Ministério da Defesa russo documentou “4.900 violações da trégua por parte das forças armadas ucranianas em 30 horas”.

As violações incluíram o lançamento de mísseis com sistemas HIMARS norte-americanos contra a região russa de Kursk, segundo a porta-voz.

“É como se Zelensky estivesse a preparar deliberadamente uma armadilha para os americanos, entre outros, ao utilizar armas americanas durante a Páscoa”, afirmou.

Para a porta-voz da diplomacia de Moscovo, tais acontecimentos “demonstram mais uma vez a total incapacidade de Zelensky para negociar”.

As declarações de Zakharova, divulgadas pela agência de notícias russa Interfax, surgiram horas depois de um ataque russo à capital ucraniana, Kiev, que fez pelo menos nove mortos e 70 feridos.

Zelensky condenou o ataque e disse que era “extremamente importante que o mundo inteiro” visse e compreendesse o que estava a acontecer, depois de acusar a Rússia de rejeitar propostas de cessar-fogo.

O chefe de Estado ucraniano disse que passaram 44 dias desde que Kiev concordou com um cessar-fogo total proposto pelos Estados Unidos.

“Há 44 dias que a Rússia continua a matar o nosso povo e a escapar a uma pressão firme e à responsabilização pelas suas ações”, acrescentou, numa mensagem publicada nas redes sociais.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions. It is extremely… pic.twitter.com/87CSHvsvqG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025

As críticas russas a Zelensky seguem-se às do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na quarta-feira o acusou de pôr em causa as negociações de paz com Moscovo ao recusar reconhecer a soberania russa na Crimeia.

“Não há nada para falar — é a nossa terra, a terra do povo ucraniano”, afirmou Zelensky na terça-feira sobre a Crimeia, a península ucraniana no Mar Negro anexada pela Rússia em 2014.

Trump disse que “esta declaração é muito prejudicial para as negociações de paz com Rússia” e que a Crimeia “nem é um ponto em discussão”.

O Presidente norte-americano acrescentou que “declarações inflamadas como a de Zelensky” estão a dificultar a resolução da guerra.

“A situação da Ucrânia é terrível — ele pode ter paz ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país todo”, acrescentou Trump, referindo-se a Zelensky.