Este artigo é da responsabilidade do Doutor Finanças

Lembra-se da última vez que olhou para o seu crédito habitação? Com as constantes mudanças no mercado, pode não ter as condições mais vantajosas para o seu caso. Taxas de juro, spreads ou até os preços dos seguros podem variar de forma significativa em pouco tempo e ter um grande impacto no custo total do crédito.

Tal como vai ao médico regularmente fazer um check-up à sua saúde, deve fazer o mesmo com o seu crédito habitação. Pequenas alterações podem traduzir-se em grandes poupanças.

Se hoje as condições são melhores, por que continuar a pagar mais? O Doutor Finanças pode ajudar a fazer esse diagnóstico e, em muitos casos, a poupança pode chegar às centenas de euros por mês.

As vantagens de rever o crédito habitação

Um crédito habitação é, para muitas famílias, o maior encargo mensal e, por isso mesmo, deve ser revisto com regularidade. Existem coisas que ninguém lhe conta sobre o crédito habitação, mas que podem aliviar o orçamento e aumentar a sua folga financeira ao:

Reduzir a prestação mensal;

Renegociar o spread e as taxas de juro;

Melhorar prazos e rever produtos associados;

Baixar o valor dos seguros de vida e multirriscos.

E tudo isto pode ser feito sem complicações e com o apoio de quem procura o melhor para o seu caso.

Como funciona um check-up com o Doutor Finanças?

Ao pedir um check-up ao seu crédito habitação, conta com uma equipa dedicada a analisar a sua situação de forma personalizada. À semelhança de todos os intermediários de crédito, o processo é gratuito e garante:

Acompanhamento personalizado: Um especialista dedicado vai analisar as suas necessidades e objetivos.

Um especialista dedicado vai analisar as suas necessidades e objetivos. Simulação e comparação de propostas : Negociamos com diferentes bancos e seguradoras para encontrar a proposta mais ajustada à sua realidade.

: Negociamos com diferentes bancos e seguradoras para encontrar a proposta mais ajustada à sua realidade. Análise completa dos custos: Não olhamos apenas para a prestação. Também revemos os seguros associados – de vida e multirriscos -, bem como outros produtos que possam estar a encarecer o crédito.

Não olhamos apenas para a prestação. Também revemos os seguros associados – de vida e multirriscos -, bem como outros produtos que possam estar a encarecer o crédito. Sem burocracias: Só tem de enviar os documentos. O resto tratamos nós.

Só tem de enviar os documentos. O resto tratamos nós. Apoio até à decisão final: Explicamos as opções com clareza, para que possa escolher com confiança. Estamos ao seu lado do início ao fim do processo.

Antes de avançar, vale a pena conhecer alguns cuidados a ter na transferência do crédito habitação.

Um caso real: mais de 1.100€ de poupança por ano

Preocupado com o peso da prestação no orçamento familiar, o Pedro (nome fictício) procurou o Doutor Finanças para perceber se podia melhorar as condições do seu crédito habitação.

Depois de analisada a situação, foi possível renegociar o spread de 1% para 0,70% e reduzir o valor do seguro de vida e multirriscos.

Antes de procurar o Doutor Finanças, pagava cerca de 596 euros por mês. Depois de fazer um check-up connosco conseguiu reduzir a sua a prestação para 502 euros. Resultado numa poupança anual de 1.118 euros e mais de 40 mil euros ao longo do contrato.

Quer saber quanto pode poupar na prestação da sua casa? Utilize a Calculadora de Transferência de Crédito Habitação do Doutor Finanças para perceber o impacto no seu caso.

Nem tudo é spread

Escolher a taxa certa para o seu caso – variável, mista ou fixa – também pode fazer uma diferença significativa na prestação mensal.

Vamos a um exemplo real para perceber melhor o impacto de uma taxa mal escolhida. Um cliente Doutor Finanças, ao mudar de uma taxa variável para uma taxa mista (com TAN de 2,40% nos primeiros dois anos), reduziu o spread de 1% para 0,70%. Com 163.407 euros de capital em dívida e um prazo de 345 meses passou de uma prestação de 915,91 euros para 720,84 euros (com seguros incluídos), representando uma poupança de 195,07 euros por mês. Ao fim de um ano, este cliente pode contar com uma poupança de 2 340.84 euros e mais de 67 mil euros até ao fim do contrato.

É sempre importante ter em conta as diferentes variáveis e perceber qual é a melhor solução para o seu caso.

Comece já a poupar no crédito habitação

Se sente que as prestações estão a pesar cada vez mais no orçamento e as despesas da família estão a aumentar, rever o crédito habitação pode ser um passo importante para aliviar essa pressão. Com melhores condições, pode poupar mensalmente para fazer face a novos encargos, concretizar um plano que tem em mente ou até começar a investir.

Conte com a ajuda dos especialistas do Doutor Finanças. O processo é simples, digital e feito à sua medida. Sem custos, nem burocracias.

Se ainda tem dúvidas sobre o que envolve este processo, descubra o que é a transferência de um crédito habitação e como pode beneficiar com ele.