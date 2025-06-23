Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A NATO está a causar uma corrida ao armamento no mundo, declarou esta segunda-feira o Presidente russo, anunciando o reforço da tríade nuclear com novos bombardeiros Tu-160M e mísseis balísticos intercontinentais RS-24 Yars.

“Sabemos que na cimeira da NATO [que começa na terça-feira em Haia] está previsto anunciar o início de um programa em grande escala para continuar a aumentar o potencial da Aliança”, afirmou Vladimir Putin, ao discursar perante um grupo de licenciados de escolas e academias militares, num ato transmitido em direto pela televisão russa.

“Para a implementação, os orçamentos militares dos países-membros serão aumentados. […] Disto conclui-se claramente quem é que realmente provoca uma militarização global e uma corrida ao armamento”, acrescentou.

Putin, que se referiu expressamente ao novo limite de 5% do produto interno bruto (PIB) em gastos com armamento que os aliados devem acordar, garantiu que os Estados-membros da NATO já gastam neste setor “mais do que todos os países do mundo juntos”, de acordo com a agência de notícias Interfax.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 5.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]

Nesse sentido, Putin referiu que a Aliança Atlântica “tenta justificar” essa ambição em defesa recorrendo à “ideia de ameaças” por parte da Rússia, a “algum tipo de possível invasão” de territórios que replicaria a ofensiva que ainda continua em aberto na Ucrânia e que começou em fevereiro de 2022.

“Inventaram esta história e repetem-na ano após ano”, salientou Putin, que descreveu estas suspeitas recorrentes sobre os planos de Moscovo como “mentiras descaradas”.

O Presidente russo aproveitou o discurso numa reunião com estudantes militares para anunciar um reforço da “tríade nuclear”, um termo com o qual se conhecem as Forças Nucleares Estratégicas e que inclui mísseis intercontinentais, submarinos atómicos e aviação estratégica.

Mais concretamente, Putin, que avançou que o governo vai continuar a prestar “especial atenção” a esta tríade, confirmou a incorporação de novos mísseis Yars e bombardeiros Tu-160-M. Além disso, a Rússia iniciou a produção em série do míssil de médio alcance Oreshnik, que, segundo Putin, “demonstrou um excelente desempenho em combate”.

As Forças Armadas russas já utilizaram este míssil hipersónico para bombardear a Ucrânia.