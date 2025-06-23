O recluso que fugiu do Estabelecimento Prisional de Sintra no dia 20 de junho foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no Cadaval, esta segunda-feira.

O recluso de 57 anos cumpria pena por violência doméstica e posse de arma. “No âmbito das diligências desenvolvidas pelos militares da Guarda desde o conhecimento da fuga do suspeito, e após uma denúncia, os militares do Posto Territorial do Cadaval, deslocaram-se à residência onde o evadido foi visto, tendo sido de imediato detido pelos militares, sem oferecer resistência”, indica a GNR numa nota enviada às redações.

Segundo o Correio da Manhã, encontrava-se em casa de familiares na localidade de Rochaforte e não ofereceu resistência. Deverá ser encaminhado ainda esta segunda-feira para o estabelecimento prisional de Sintra.

O recluso passou 72 horas em fuga. Carlos Alves conseguiu fugir enquanto trabalhava nas obras do exterior da prisão. A evasão do condenado também levou à abertura de um processo de averiguações internas.

Ao Observador, Frederico Morais, presidente do Sindicato do Corpo de Guarda Prisional, adiantou que a fuga se deu quando um guarda vigiava 11 reclusos ao mesmo tempo.