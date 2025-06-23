Tudo aconteceu já nos instantes finais do jogo entre o Real Madrid e o Pachuca. Antonio Rüdiger, central alemão dos merengues, queixou-se de ter sido carregado em falta por Gustavo Cabral, central argentino dos mexicanos — ficou no chão, confrontou o adversário assim que se levantou e correu para o árbitro, aparentando estar a denunciar uma situação grave. E o que aconteceu depois raramente foi visto no futebol.

Depois de ouvir Rüdiger, o árbitro da partida cruzou os dois braços com os punhos fechados para formar um X: ou seja, colocou em prática o protocolo recentemente anunciado pela FIFA em eventuais e alegadas situações de racismo em campo, recomeçando a partida e remetendo automaticamente qualquer investigação para fora dos relvados. O jogo prosseguiu, Rüdiger e Gustavo Cabral ainda discutiram depois do apito final e no caminho até aos balneários e a situação foi esvaziada por jogadores das duas equipas.

Ora, de acordo com a comunicação social espanhola, o central alemão terá ouvido “preto de m****”, em espanhol, e foi precisamente isso que comunicou ao árbitro e que levou ao tal protocolo anti-racismo. Depois do fim do jogo, onde o Real Madrid venceu o Pachuca apesar de ter atuado em inferioridade numérica praticamente desde o início, Xabi Alonso foi questionado sobre a situação na zona de entrevistas rápidas e confirmou que já tinha falado com Rüdiger.

“O Antonio disse-nos o que se passou e vai ser ativado o protocolo. Estão a investigar. O Antonio confirmou no balneário e são coisas que não devem acontecer num jogo nem em lugar nenhum. A equipa está com ele. Está no protocolo da FIFA que têm de investigar o que aconteceu e tomar medidas. É inaceitável. Não há tolerância para isto no futebol”, defendeu o treinador espanhol. Já Gustavo Cabral, aos microfones da Cadena COPE, reconheceu que insultou o adversário — mas não com palavras racista ou discriminatórias.

MONDIALE CLUB | Real-Pachuca, gesto della X dell'arbitro per "No razzismo", protocollo che precede la sospensione dopo le accuse di Rudiger a Cabral di averlo insultato con epiteti razzisti. #ANSA https://t.co/iw3xc74F2a pic.twitter.com/ea4rWKlHQT — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 23, 2025

“Chamei-lhe ‘cagão de m****’. É uma expressão que usamos muito na Argentina. Disse-lhe: ‘Cagão de merda, levanta-te’. Chocámos e depois houve essa discussão”, garantiu o central de 39 anos que jogou em Espanha, no Levante e no Celta Vigo. Ramon Abatti Abel, o árbitro, incluiu as palavras de Rüdiger no relatório do jogo e iniciou aí a investigação consequente por parte da FIFA — que, de acordo com o jornal Marca, não tem propriamente uma maneira de confirmar que versão corresponde à realidade.

Segundo a publicação, a FIFA considera que o árbitro agiu da maneira correta e que todos os procedimentos foram bem aplicados: ouviu a denúncia do jogador, sinalizou aos adeptos presentes no estádio que tinha ocorrido um possível caso de racismo e fez bem ao não comunicar nada através dos microfones do Bank of America Stadium, já que o assunto não impactava diretamente o curso do jogo ou os próprios espectadores.

Brazilian referee Ramón Abatti activated the FIFA anti-racism protocol for abuse directed towards Antonio Rudiger at Real Madrid v Pachuca tonight. The match took place at the Bank of America stadium in Charlotte, North Carolina. (Pic from @PavelFdez)#FIFACWC pic.twitter.com/9FXFbN29na — Fare (@farenet) June 22, 2025

Ao tratar-se de um confronto direto entre os dois jogadores, porém, é difícil ou quase impossível confirmar o que se passou — mesmo com as informações presentes no relatório de Ramon Abatti Abel. A confirmar-se que Gustavo Cabral proferiu um insulto racista em relação a Rüdiger, porém, o central argentino pode ser sancionado com pelo menos dez jogos de suspensão.