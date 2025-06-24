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A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou esta terça-feira que 21 pessoas foram mortas no centro do enclave palestiniano, na sequência de disparos israelitas contra pessoas reunidas perto de um centro de distribuição de ajuda.

“Vinte e um mortos e cerca de 150 feridos foram transferidos para o hospital (…) depois de as forças de ocupação israelitas terem alvejado grupos de cidadãos que aguardavam ajuda na estrada Salaheddine“, disse à agência France-Presse (AFP) o porta-voz do organismo de primeiros socorros Mahmoud Bassal.

O responsável referiu que o disparo de “balas e granadas de tanques” ocorreu entre as 02h00 e as 06h00 (00h00 e 04h00 em Lisboa).

Questionado pela AFP, o exército israelita não fez nenhum comentário de imediato.

Tendo em conta as restrições impostas aos meios de comunicação social na Faixa de Gaza e às dificuldades de acesso no terreno, a AFP escreveu que não está em condições de verificar de forma independente os números da Defesa Civil.

A guerra entre o Hamas e Israel eclodiu na Faixa de Gaza após um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

O Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo Hamas, estima que o número de mortos na ofensiva israelita, que começou em outubro de 2023, superou os 55.600 mortos e 129.880 pessoas feridas.

A estes números juntam-se os cerca de 11.000 desaparecidos, presumivelmente soterrados nos escombros, e alguns milhares que morreram de doenças, infeções e fome, de acordo com números atualizados das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.