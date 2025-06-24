As autoridades detiveram na segunda-feira um homem que se fazia passar por fisioterapeuta e que é suspeito dos crimes de violação e importunação sexual, ocorridos numa clínica do concelho de Oeiras, divulgou a Polícia Judiciária esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ refere que a vítima destes crimes é uma jovem de 24 anos que, “devido a problemas articulares/ortopédicos, foi acompanhada pelo suspeito em sessões de fisioterapia, vindo no decurso das mesmas a ser constrangida a atos sexuais, sem que conseguisse manifestar qualquer resistência, por motivos de imobilidade tónica”.

A PJ explica que o suspeito, de 49 anos, está indiciado pelo crime de usurpação de funções, uma vez que deu sessões de fisioterapia num estabelecimento de saúde e bem-estar de Oeiras, no distrito de Lisboa, entre dezembro de 2024 e abril de 2025, “sem habilitação para o efeito”.

O homem foi detido na segunda-feira, sendo que, segundo a PJ continuava a exercer as mesmas funções sem habilitação para o efeito. O detido será presente a primeiro interrogatório para a aplicação das respetivas medidas de coação.