Depois do escaldante duelo entre Boca Juniors e Benfica, que teve momentos tensos entre um final bem mais tranquilo entre os jogadores, Agustín Marchesín, guarda-redes dos argentinos que esteve três temporadas no FC Porto, não resistiu a deixar uma espécie de “bicada” nos antigos rivais em Portugal. “Oxalá ganhemos por uma grande diferença no próximo jogo e aconteçam os resultados que nos interessam para passar. Desde que não haja nada de estranho, como outro penálti ou algo do género…”, apontou o experiente guardião após a derrota frente ao Bayern, num jogo onde os argentinos tiveram tudo para conseguir resgatar um ponto depois do momento de génio de Merentiel mas acabaram por perder com um golo a sete minutos do final de Olise. Com isso, passaram a não depender apenas de si. Com isso, tinham de “jogar” com dois resultados.

Logo à cabeça, a formação de Buenos Aires estava obrigada a anular a desvantagem de golos para o Benfica, com essa necessidade de marcar seis ou sete golos ao Auckland City mediante o resultados dos encarnados em caso de derrota com os bávaros. No entanto, até isso poderia não chegar, tendo em conta que um empate em Charlotte assegurava o primeiro lugar aos bávaros e carimbava também a passagem dos lisboetas. Se dúvidas existissem, Kun Agüero, antigo internacional argentino, garantia que não haveria “acordos táticos”. “Para mim, ganha o Bayern! Conheço o Kompany, joguei com ele. Para mim ele vai jogar para ganhar, de certeza. Para além disso, sei como são as equipas alemãs, não entram nessa de jogar relaxados. São umas máquinas”, comentou a esse propósito à ESPN. Era uma questão de “fé”, a 90 minutos da prática.

A esperança estava mais do que presente, com os adeptos dos xeneizes a fazerem nova invasão agora à cidade de Nashville. A atribulada temporada do Boca que começou com Mariano Herrón, teve Fernando Gago pelo meio e estava agora nas mãos de Miguel Ángel Russo ainda não tinha qualquer resultado com seis golos marcados, havendo apenas um 5-0 na Taça frente ao Argentino Monte Maíz e um 4-0 no Apertura diante do Defensa y Justicia. No entanto, e como se tinha visto nos duelos com Bayern e Benfica, os neozelandeses, que na Oceânia estão habituados a mandar nos jogos e a serem melhores, estão a anos luz dos adversários que encontraram no grupo C. Sendo difícil, não era impossível. E até havia esse extra de poder dar uma prenda especial a Juan Román Riquelme, antiga estrela que é hoje presidente e fazia 47 anos.

“Queremos seguir no Mundial de Clubes e é isso que vamos procurar mas primeiro temos que fazer a nossa parte. Facilidades? Adversários são sempre adversários, recordo que o Benfica só marcou o primeiro golo no final da primeira parte. No futebol não há nada fácil. Já consegui coisas muito difíceis, quando tínhamos de fazer muito e conseguimos, mas o mais importante é estarmos focados em nós”, salientara Miguel Ángel Russo, que pela segunda vez viu pontos voarem com golos sofridos nos últimos dez minutos. Agora, nem foi preciso chegar aí. A interrupção de 45 minutos, que arrumou as “contas” com a vitória do Benfica diante do Bayern, não ajudou mas o Boca Juniors deixou os EUA com a pior imagem possível frente a uma equipa amadora que mostrou ao mundo ter valido a pena meter férias para vir a este Mundial de Clubes.

Auckland faz história ao empatar com o Boca ????@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/iXzyKO9EW1 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 24, 2025

Ainda assim, nada apontava para o que se passou no decorrer da primeira parte. Marchesín ainda teve de fazer uma defesa mais apertada nos minutos iniciais mas o Boca Juniors foi melhor em todos os capítulos, terminando com o recorde de remates feitos apenas numa primeira parte (mais de 20). Muita parra, pouca uva, uma invulgar pontaria aos postes. Entre a lesão de Zeballos, que foi lançado de início tal como Cavani, Nathan Garrow marcou na própria baliza depois de um desvio de Di Lollo ao poste que bateu depois nas costas do guarda-redes (26′) mas a principal tónica foram os remates a bater nos ferros, com Palacios a testar a meia distância à trave (42′) e Merentiel a acertar também no poste no minuto seguinte.

Às 3 pancadas, não é Nathan Garrow? ???? ???? @FIFACWC | @AucklandCity_FC 0 x 1 @BocaJrsOficial@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld

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Na segunda parte, e com tudo ainda em aberto com essa esperança que ia ficando cada vez mais mitigada de uma reviravolta no Benfica-Bayern (que não aconteceu), esperava-se um Boca Juniors mais dominador para aumentar a vantagem mas acabou por ser o Auckland City a empatar, com Gray a desviar de cabeça depois de um canto (52′). O primeiro momento histórico estava feito, o segundo seria apenas… atrasado: o jogo esteve interrompido 45 minutos devido à ameaça de mau tempo que obrigou as equipas a regressarem aos balneários, os argentinos vieram sem o mesmo andamento e, entre um golo anulado a Merentiel e mais de uma dezena de remates que foram encontrando Garrow ou falhando o alvo, o 1-1 iria mesmo manter-se até ao final, com os neozelandeses a fazerem a festa aos saltos… como se tivessem ganho o (seu) Mundial.

HISTÓRIA: Christian Gray faz o primeiro golo do Auckland City ???? ???? @FIFACWC | @AucklandCity_FC 1 x 1 @BocaJrsOficial@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG

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A pérola

Não marcou, entre um golo anulado e uma bola no poste, voltou a ser o melhor do Boca Juniors. Até mesmo na última meia hora de jogo, altura em que houve uma enorme quebra emocional dentro e fora de campo perante a impossibilidade de chegar aos oitavos do Mundial de Clubes, Merentiel foi sempre a melhor unidade dos argentinos na competição. O avançado uruguaio que passou apenas pelo Valencia B na Europa já tem 29 anos mas ainda está mais do que a tempo de poder dar o salto para algo maior.

Agradecerle de por vida a Merentiel por lo que hizo vivirle a los hinchas de Boca en estos días. pic.twitter.com/nELJpXNYIW — Ale Liparoti (@AleLiparoti) June 24, 2025

O joker

De forma inevitável, Nathan Garrow. Teve o azar de marcar um autogolo depois de levar com a bola nas costas devolvida pelo poste mas voltou a ter uma exibição em cheio com um total de nove defesas (três na área) e seis cortes após cruzamentos. Gray, central que foi titular frente ao Boca Juniors e marcou o golo do empate dos neozelandeses, terá o seu nome na história mas o jovem guarda-redes, que começou este Mundial de Clubes no banco, acabou por ser a melhor surpresa do Auckland City.

#FIFACWC ???? Nathan Garrow teve a maior Nota do time em Auckland City 1-1 Boca Juniors! ???? 1 gol sofrido

???? 9 defesas (!)

???? 3 defesas em finalizações na área (!)

↗ 8 bolas longas certas

✂️ 6 cortes (!)

???? Nota Sofascore 8.1 pic.twitter.com/7btbCmHNRe — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 24, 2025

A sentença

Com este empate, o Boca Juniors viu confirmada a eliminação do Mundial de Clubes, algo que iria sempre acontecer perante a vitória do Benfica frente ao Bayern, deixando os EUA com apenas dois pontos e sem vitórias. Já o Auckland City, que já estava afastado antes da última jornada, não só marcou o primeiro golo na competição como conseguiu ainda resgatar o seu primeiro ponto.

How it ends in #FIFACWC Group C. ???? — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025

A mentira