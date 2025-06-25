A enfermeira Ilda Bernardo é a candidata da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Seia nas próximas autárquicas para “dar voz às populações e romper com a situação do concelho”.

“A melhoria das infraestruturas existentes no concelho, o apoio à cultura, ao desporto e a outras atividades de recreio e tradicionais existentes, bem como a defesa dos serviços públicos, a exemplo da saúde e educação”, são alguns dos eixos fundamentais da candidatura, de acordo com uma nota enviada à agência Lusa.

Com 59 anos, Ilda Bernardo pretende ainda “exigir a construção do IC6, IC7 e IC37, defender a floresta e as atividades agrícolas e promover o desenvolvimento da indústria e economia do concelho de Seia”.

A CDU concorre com uma lista composta por membros do PCP, do PEV — Partido Os Verdes e independentes, com “a força necessária para dar voz às populações e romper com a situação do concelho”, acrescenta a coligação.

Ilda Bernardo é membro da Direção da Organização Regional da Guarda (DORG) do PCP e da concelhia de Seia, no distrito da Guarda, além de dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e da direção da União dos Sindicatos da Guarda/ CGTP-IN.

À Assembleia Municipal de Seia candidata-se o serralheiro mecânico Carlos Veloso, de 39 anos, atual deputado municipal da CDU e também membro da DORG e da concelhia de Seia do PCP.

Carlos Veloso integra ainda as direções do SITE —Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Norte, da FIEQUIMETAL — Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energias e Minas e da União de Sindicatos da Guarda/CGTP-IN.

O candidato é também dirigente da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, em São Romão, no concelho de Seia. Até agora, foram oficializadas as candidaturas de Paulo Hortênsio (PSD/JPNT) e de João Tilly (Chega) à Câmara de Seia.

Nas autárquicas de 2021, o PS elegeu Luciano Ribeiro para a presidência da Câmara de Seia ao vencer com 43,6% (5.618 votos) e obter quatro mandatos.

O PSD foi a segunda força política mais votada, com 24,55% dos votos (3.163) e conseguiu dois mandatos no executivo municipal. Já o movimento JPNT obteve 17,7% dos votos (2.283), elegendo um vereador.

De fora do executivo ficaram o Chega, que se ficou pelos 5,5% dos votos (718), e o PCP, com 3,3% dos votos (436).