A formação superior é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho e prova disso são os rendimentos que pessoas com grau de Mestre conseguem obter (face a quem não ingressou no Ensino Superior): em média, conseguem valores 80% mais elevados. Por sua vez, pessoas com Licenciatura obtêm um rendimento 45% acima daquilo que uma pessoa com o 12.º ano obtém.

Os dados constam no Balanço Anual da Educação 2025, um estudo feito pelo Edulog, o think tank da Fundação Belmiro de Azevedo para a Educação, que se debruçou sobre vários temas relacionados com a educação. Segundo o estudo — que será oficialmente apresentado esta quinta-feira no Técnico Innovation Center, em Lisboa — verifica-se ainda uma desigualdade salarial entre pessoas com a mesma formação, mas de sexos diferentes.

É no grau de licenciado que esta diferença é mais vincada: as mulheres licenciadas ganham menos 27% que os homens com a mesma formação. Esta percentagem diminui ligeiramente, para 24,2%, quando falamos de mestrados; e para 15,3% no caso dos doutoramentos. “Estas tendências remetem assim para um aumento da desigualdade salarial de género entre os segmentos mais qualificados da população portuguesa”, escrevem os investigadores do think tank.

Quem detém grau de mestre não sai beneficiado apenas em termos salariais: “Nos últimos anos, os detentores de mestrados apresentaram taxas de desemprego cerca de 40% inferiores às dos diplomados do ensino secundário“, apontam os investigadores. Já aqueles que se ficaram pelo 12.º ano apresentavam taxas de desemprego 1,5 vezes superiores.

De acordo com o estudo, após três anos de recuperação pós-pandemia, “os diplomados do Ensino Superior apresentavam taxas de desemprego inferior às anteriores da pandemia (abaixo de 6%)”.

Só 48% das crianças até aos 3 anos está na creche. Número de docentes com mais de 50 anos aumenta

Os dados que serão oficialmente apresentados quinta-feira têm por base uma análise feita ao sistema educativo português nos últimos cinco anos (ou seja, de 2019 a 2023), período durante o qual se registou um aumento do investimento público na Educação de cerca de 6,6%. O maior aumento, lê-se no relatório, foi no ensino pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos (16,6%).

Segundo o estudo, “parte do investimento público traduziu-se no alargamento e progressiva universalização da cobertura de rede educativa, incluindo creches e o pré-escolar”. No entanto, nos últimos cinco anos, só 48% das crianças até aos 3 anos passaram a estar matriculadas em creches.

Há dois anos houve um aumento da taxa de cobertura das creches a nível nacional para os 55%, havendo mais de 130 mil lugares e cerca de 87% das vagas ocupadas. Ainda assim, “a universalidade deste nível de ensino parece distante e mantêm-se pontos de pressão no sistema, como por exemplo, a baixa cobertura concentrada na Grande Lisboa, Grande Porto, e sudoeste alentejano e algarvio”, apontam os investigadores.

Apesar do aumento do número de vagas nas creches portuguesas, a falta de professores para lecionar continua a ser uma realidade — independentemente do ciclo de ensino. A juntar a isto surge ainda o envelhecimento da profissão, sendo que houve um aumento da proporção de docentes com mais de 50 anos, o que “compromete a renovação geracional e aumenta o risco de falta de pessoal num futuro próximo”.

Chumbo e desistência de alunos com pais estrangeiros é 3 vezes superior

Um dos desafios que se tem vindo a colocar aos professores — e que tem ganhado dimensão nos últimos anos — diz respeito ao elevado número de alunos estrangeiros que têm chegado às escolas portuguesas.

“Nos últimos 5 anos, o número de alunos com nacionalidade estrangeira e, em particular de países com proximidade linguística, mais do que duplicou” no ensino obrigatório, passando de 5 para 11%, lê-se no estudo. O concelho com maior proporção de alunos de nacionalidade estrangeira é Vila do Bispo (37,1%), no distrito de Faro.

No top 20 elencado pelos investigadores, os sete primeiros concelhos são todos localizados no sul (nomeadamente no distrito de Faro ou Beja). Atrás de Vila do Bispo surge Aljezur, Odemira, Albufeira, Lagos, Vila Velha de Ródão e Loulé. O primeiro concelho fora destas duas regiões surge na 8.ª posição e é a Amadora. De acordo com os dados, em alguns concelhos, mais de um terço dos alunos de 1.º ciclo são de nacionalidade estrangeira (sendo que a maioria se encontra, uma vez mais, no concelho de Vila do Bispo).

Já no que toca à taxa de conclusão destes alunos no tempo esperado, “os dados mais recentes mostram já diferenças muito significativas”, sendo que, por exemplo no ensino secundário, “a taxa de retenção e desistência dos alunos com ambos os pais estrangeiros é o triplo da taxa dos alunos com pais portugueses”, lê-se no documento.

Segundo os investigadores, o relatório que será apresentado esta quinta-feira passará a ter um caráter anual. O objetivo é avaliar o estado em que se encontra a Educação em Portugal, identificando os “principais sucessos e constrangimentos do setor e motivar um debate atualizado e informado”.

Título da notícia corrigido às 9h de quarta-feira