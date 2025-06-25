Um homem morreu, esta quarta-feira, devido ao capotamento de um trator, acidente que originou ainda um ferido ligeiro, em Almoster, concelho de Alvaiázere (Leiria), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 19h51, tendo acorrido ao local 17 operacionais apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR adiantou à Lusa que se tratou de um “acidente com um veículo agrícola, numa propriedade privada”, que originou uma vítima mortal, um homem de 72 anos, e um ferido ligeiro, um homem de 64 anos.

Segundo o comandante interino da corporação de Alvaiázere, Vítor Joaquim, uma equipa de psicólogos do INEM deslocou-se ao local para dar apoio à família da vítima mortal, que residia na freguesia de Almoster.