A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Almada, no distrito de Setúbal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, um homem de 48 anos por suspeitas da prática de um crime de homicídio na forma tentada no Brasil, anunciou esta terça-feira aquela autoridade.

O mandado de detenção havia sido emitido em maio pelas autoridades judiciárias brasileiras. De acordo com a PJ, os factos ocorreram em outubro de 1996 na via pública numa cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil.

O cidadão luso-brasileiro “sem qualquer motivo aparente, efetuou dois disparos com uma arma de fogo em direção da vítima, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade”, refere um comunicado da PJ.

Face a estes factos, o homem, que estava a residir em Portugal desde setembro de 2020, com a mulher e os filhos, pode vir a ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão.

O detido vai ser agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para lhe ser aplicada medida de coação.