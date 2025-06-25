Um homem, de 25 anos, ficou ferido com gravidade e uma mulher, de 46 anos, sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio na sua habitação ocorrido esta quarta-feira em Mora, distrito de Évora, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que “os dois feridos com queimaduras”, foram transportados para o hospital de Évora.

O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Nova, foi dado às 20h34, adiantou a mesma fonte, acrescentando que “não há desalojados”, visto que a “casa mantém condições de habitabilidade” e “os danos afetaram essencialmente a cozinha”.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Mora, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.