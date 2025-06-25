1235kWh poupados 1235 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Primeiro-ministro português destaca laços "fraternos e inabaláveis" entre Portugal e Moçambique

Este artigo tem mais de 1 ano

Numa mensagem nas redes sociais, Luís Montenegro renovou "o compromisso permanente do Governo" com o reforço da cooperação com Moçambique.

i

Cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava

MIGUEL A. LOPES/LUSA

O primeiro-ministro português saudou esta quarta-feira o Presidente de Moçambique pelos 50 anos de independência do país e destacou os “fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança” entre os dois países.

Numa mensagem na rede social X, no dia em que Moçambique celebra os 50 anos de independência, proclamada a 25 de junho de 1975, e que marcou o fim do domínio colonial português, Luís Montenegro renovou “o compromisso permanente do Governo” com o reforço da cooperação com Moçambique.

“Evocamos hoje os 50 anos da independência de Moçambique — uma data de profundo simbolismo. Os nossos países estão unidos por fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança. Endereço através do Presidente Chapo um caloroso cumprimento ao povo moçambicano, renovando o compromisso permanente do Governo com o reforço da cooperação entre Portugal e Moçambique”, escreveu.

A cerimónia principal das celebrações em Moçambique decorre em Maputo e é dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. As cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava, onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

Também esta quarta-feira, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, tinha salientado a importância da data em que se assinalam os 50 anos de independência de Moçambique. “É um grande dia para a vossa pátria e um grande dia para Portugal, ver um povo irmão celebrar 50 anos de independência“, enfatizou Paulo Rangel, numa mensagem vídeo na rede social Facebook.

Na mensagem dirigida “às moçambicanas e aos moçambicanos”, o governante garantiu que “o Estado de Moçambique poderá sempre contar com Portugal e com os portugueses” e mostrou-se convicto de que os laços entre as duas nações serão reforçados no futuro.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos

Moçambique

Chapo e Trump reforçam cooperação em áreas estratégicas

Moçambique

Meio milhão de moçambicanos precisam de assistência de saúde

Moçambique

El Niño. Três distritos em nível máximo de vulnerabilidade

Inundações

Cruz Vermelha assistiu mais de 80 mi pessoas em Moçambique

Populares
Angola

Angola adia vacinação de 11 milhões de crianças

Cabo Verde

José Maria Neves quer reeleição para debater Cabo Verde 2050

Espetáculos

Calema regressam à MEO Arena em 2027

África

Guterres preocupado com crise no Corno de África

Últimas
Noticiário

2h. Flydubai. Netanyahu convidou piloto a visitar Israel 

Noticiário

1h. Responsável pela segurança da OpenAI demite-se 

Inteligência

A Inteligência Artificial matou o autor?

Miguel Morgado
Relações Internacionais

Mundo volátil: Brasil, Brexit e Kaliningrado

Bruno Cardoso Reis

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.