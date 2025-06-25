Primeiro-ministro português destaca laços "fraternos e inabaláveis" entre Portugal e Moçambique

O primeiro-ministro português saudou esta quarta-feira o Presidente de Moçambique pelos 50 anos de independência do país e destacou os “fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança” entre os dois países.

Numa mensagem na rede social X, no dia em que Moçambique celebra os 50 anos de independência, proclamada a 25 de junho de 1975, e que marcou o fim do domínio colonial português, Luís Montenegro renovou “o compromisso permanente do Governo” com o reforço da cooperação com Moçambique.

Evocamos hoje os 50 anos da independência de Moçambique — uma data de profundo simbolismo. Os

nossos países estão unidos por fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança. Endereço através do Presidente Chapo um caloroso cumprimento ao povo moçambicano, renovando o… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) June 25, 2025

“Evocamos hoje os 50 anos da independência de Moçambique — uma data de profundo simbolismo. Os nossos países estão unidos por fraternos e inabaláveis laços de amizade e de confiança. Endereço através do Presidente Chapo um caloroso cumprimento ao povo moçambicano, renovando o compromisso permanente do Governo com o reforço da cooperação entre Portugal e Moçambique”, escreveu.

A cerimónia principal das celebrações em Moçambique decorre em Maputo e é dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, com a presença de vários chefes de Estado, incluindo o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. As cerimónias centrais decorrem no histórico Estádio da Machava, onde o primeiro Presidente do país, Samora Machel, proclamou a independência às primeiras horas de 25 de junho de 1975, após uma luta contra o regime colonial português que começou em 25 de setembro de 1964.

Também esta quarta-feira, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, tinha salientado a importância da data em que se assinalam os 50 anos de independência de Moçambique. “É um grande dia para a vossa pátria e um grande dia para Portugal, ver um povo irmão celebrar 50 anos de independência“, enfatizou Paulo Rangel, numa mensagem vídeo na rede social Facebook.