Cerca de metade dos vídeos mais visualizados sobre saúde mental no TikTok contêm informação errada e amplificam a desinformação, mas a plataforma garante remover 98% do conteúdo prejudicial à saúde mental, revela o The Guardian.
O meio de comunicação britânico analisou os 100 principais vídeos com conselhos sobre saúde mental na rede social e concluiu que mais de metade dos vídeos com mais visualizações na plataforma têm informação incorreta.
Destas 100 publicações, identificadas com a hashtag “#mentalhealthtips”, 52 foram consideradas imprecisas ou perigosas por um painel de psicólogos, psiquiatras e académicos, devido à difusão de desinformação sobre ansiedade, depressão, traumas e outras perturbações mentais.
Os especialistas alertaram ainda para a utilização de termos terapêuticos fora do contexto, bem como sugestões simplificadas para questões complexas e a promoção de suplementos não aprovados ou de tratamentos sem base científica.
Uma psicóloga ouvida pelo jornal britânico afirmou que muitos vídeos criam a falsa impressão de que o tratamento de traumas é rápido e universal, quando na realidade exige um atendimento personalizado por parte de profissionais qualificados.
O TikTok reagiu a esta investigação referindo que a plataforma é um local aberto à expressão pessoal e à partilha de experiências autênticas, ao mesmo tempo que assegurou que 98% do conteúdo prejudicial para a saúde mental é removido antes de ser denunciado.
A plataforma relembrou ainda que colabora com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para fornecer informações precisas e encaminhar os utilizadores para fontes fiáveis.
Recentemente, o TikTok também removeu mais de meio milhão de conteúdos associados à hashtag “#SkinnyTok”, em todo o mundo, por promover conteúdo extremo e prejudicial à saúde para perda de peso.
A tendência “SkinnyTok” contou com mais de meio milhão de publicações, com muitos vídeos a incentivarem a perda de peso e com mensagens indutoras de culpa que reforçavam imagens corporais tóxicas, levando inclusive os reguladores europeus a alertarem para o impacto negativo da tendência na saúde mental dos jovens utilizadores.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]