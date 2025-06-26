O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o Presidente angolano, João Lourenço, reafirmaram esta quarta-feira, em Bruxelas, um “forte empenho em aprofundar a parceria estratégica” entre os 27 e Angola.
Em mensagem publicada na rede social X, António Costa recordou que em 2025 se celebram os 50 anos de independência de Angola e os 25 anos da parceria entre a UE e a União Africana, presidida atualmente por João Lourenço.
This year marks an important milestone for Angola–EU cooperation — celebrating 50 years of Angola’s independence and 25 years of the EU–@_AfricanUnion partnership.
In my meeting with President @jlprdeangola, we reaffirmed our strong commitment to deepening this strategic… pic.twitter.com/hF7V1OPzJt
— António Costa (@eucopresident) June 25, 2025
“Na minha reunião com o Presidente @jlprdeangola, reafirmámos o nosso forte empenho em aprofundar esta parceria estratégica — tanto a nível bilateral, especialmente no domínio da saúde pública e do acesso aos cuidados primários, como no quadro mais vasto da UE-União Africana”, salientou o presidente do Conselho Europeu.
“Juntos, estamos a trabalhar para reforçar uma cooperação mutuamente benéfica entre a Europa e África”, conclui a mensagem.