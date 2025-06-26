Duarte de Brito Antunes é o candidato anunciado esta quinta-feira pela Iniciativa Liberal para concorrer à presidência da Câmara de Viana do Castelo nas eleições autárquicas deste ano.

Em comunicado enviado à imprensa, a coordenadora do núcleo de Viana do Castelo da IL, Marta von Fridden, refere que o lema da candidatura do engenheiro civil, de 45 anos, é “Onde há liberdade, há futuro. Onde há futuro, há Viana”.

Segundo o partido, “apesar de ser natural de Ponte de Lima”, Duarte de Brito Antunes “sempre manteve uma relação estreita com toda a região”. A “candidatura à Câmara de Viana do Castelo afirma-se com uma visão liberal, próxima das pessoas e orientada para o futuro”, indica a IL.

“É com a energia de sempre, experiência e paixão pela região que a Iniciativa Liberal se apresenta às próximas eleições autárquicas, na perspetiva de dar o seu contributo para uma efetiva evolução de um concelho que, nesta altura, se encontra parado no tempo e sem conseguir adaptar-se às novas realidades e desafios”, refere a nota.

O partido destaca ainda os “mais de 15 anos de experiência” do candidato “em grandes projetos de infraestruturas em países como Portugal, Líbia, Dubai, Angola e Canadá, país onde aprofundou a sua especialização, concluindo uma graduação em Gestão de Projetos de Construção”.

“Em Toronto, integrou a equipa de um dos maiores projetos urbanísticos do centro da cidade. Regressado a Portugal no final de 2018, tem-se dedicado ao investimento imobiliário, com um olhar atento às potencialidades e desafios do território nacional, tendo as credenciais ideais para conhecer profundamente aquilo que efetivamente é necessário para um desenvolvimento urbano sustentável de que Viana do Castelo tanto precisa”, lê-se na nota.

Casado e pai de três filhos, Duarte de Brito Antunes “é também um cidadão do mundo”, tendo viajado “por mais de 40 países e mantém viva a curiosidade e criatividade em hobbies como a pintura, a fotografia e o malabarismo”.

Atualmente, o executivo municipal de Viana do Castelo é composto por cinco eleitos pelo PS, um elemento eleito pela CDU e por dois dos três vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP.

O ex-social-democrata Eduardo Teixeira desfiliou-se do partido e concorreu pelo Chega nas últimas eleições legislativas, integrando o grupo parlamentar daquele partido na Assembleia da República.

Além de Duarte de Brito Antunes, são já conhecidas as candidaturas à presidência da Câmara de Viana do Castelo de Luís Nobre, que se candidata a um segundo mandato pelo PS, e de Paulo de Morais, pelo PSD.

As eleições autárquicas deste ano deverão decorrer em setembro ou outubro.