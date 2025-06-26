A Polícia Judiciária deteve, em flagrante delito, dois suspeitos de tráfico de substâncias proibidas, associação criminosa e branqueamento durante uma operação nas zonas de Lisboa e do Porto.

A operação “Adónis”, desenvolvida na quarta-feira no terreno, resultou ainda na apreensão de três viaturas de gama alta e diversos elementos de prova “de extrema relevância” para a investigação, tanto em suporte físico, como digital, anunciou a PJ em comunicado.

A polícia apreendeu “milhares de embalagens de substâncias anabolizantes (orais e injetáveis)”, bem como de estimulantes sexuais, agulhas de seringas, cartonagens, pacotes de encomendas, material informático que se destinava ao processamento e expedição de encomendas em massa, 50.000 euros, equipamentos de proteção pessoal e um bastão de madeira.

“Esta operação é a continuação de uma outra desencadeada em agosto de 2024, em estreita cooperação com as autoridades alemãs e espanholas, e na qual vieram a ser detidos quatro suspeitos, por indícios de crimes da mesma natureza”, precisou a mesma fonte.

Presentes ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), para primeiro interrogatório judicial, os detidos ficaram sujeitos a medidas de coação, sem detenção.