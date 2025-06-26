Dois sismos de magnitude 2,1 e 2,6 na escala de Richter foram sentidos esta quarta-feira na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o primeiro abalo (2,1 na escala de Richter) foi registado às 20h24 locais (21h24 em Lisboa) e o segundo (2,6) às 20h25 (21h25 em Lisboa) e ambos tiveram epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara (concelho de Angra do Heroísmo)”, indicou o CIVISA.

O segundo abalo foi sentido com intensidade IV em Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta e Cinco Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo) e com intensidade máxima III em Terra Chã, São Bartolomeu de Regatos, São Mateus da Calheta (Angra do Heroísmo) e Biscoitos (Praia da Vitória).

Os eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 20h25 locais e atribuiu-lhe magnitude 3,1 na escala de Richter e epicentro próximo de Doze Ribeiras.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve o IPMA na sua página da Internet.

Com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”.