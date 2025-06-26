O Tribunal da Comarca da Madeira condenou esta quarta-feira a 18 anos de prisão um homem acusado de matar outro, na madrugada de 4 de fevereiro do ano passado, após um arraial no concelho da Ribeira Brava.

Na leitura do acórdão, perante uma sala de audiências cheia, a presidente do coletivo de juízes indicou que o tribunal decidiu condenar o arguido a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado, acrescentando que terá também de pagar uma indemnização de 177 mil euros aos pais da vítima.

O arguido, em prisão preventiva desde 6 de fevereiro de 2024, atingiu a vítima, de 36 anos, que se encontrava de costas, com uma faca de grandes dimensões, primeiro na zona lombar e depois no pescoço, “de forma traiçoeira”, considerou a juíza Teresa de Sousa.

O crime ocorreu depois de um arraial, na freguesia do Campanário, onde o arguido e a vítima tinham estado a trabalhar em postos de venda ambulante. A vítima, que se encontrava embriagada, conforme concluiu o tribunal, foi pedir explicações ao arguido, que consumia heroína, sobre furtos de material agrícola. Ainda antes de o patrão do arguido se ter envolvido em agressões com a vítima, o arguido ligou para o 112, que reencaminhou para a Proteção Civil.

No entanto, o arguido não concluiu a chamada e, antes de desligar, disse “baixinho ‘este hoje vai levar uma facada'”, referiu a juíza. “O senhor não se muniu de uma faca qualquer, o senhor vai especificamente à procura de uma das duas facas maiores”, acrescentou, indicando que estavam “guardadas numa caixa debaixo do balcão de carne”. Depois de o patrão do arguido e a vítima se terem envolvido em agressões, o arguido “podia ter pedido ajuda a alguém”, mas acabou por surpreender a vítima que se encontrava de costas, afirmou a juíza.

No início do julgamento, em 13 de maio, o arguido declarou que agiu em defesa do patrão que estava a ser agredido pela vítima e alegou que não a queria matar.