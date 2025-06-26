Dois anos após a sua morte na sequência de um ataque das forças russas, a escritora ucraniana Victoria Amelina recebeu, a título póstumo, o Prémio Orwell, na categoria de escrita política, pelo livro Looking at Women, Looking at War (Olhando para a Mulher, a Olhar para a Guerra, em português).
O Prémio Orwell distingue as obras que mais se aproximam da ambição de George Orwell de “transformar a escrita política numa arte“. “Os trabalhos vencedores devem apresentar a mesma excelência em estilo e conteúdo – a escrita deve ser tanto política quanto artística”, pode ler-se no site oficial.
Para o júri, citado pelo The Kyiv Independent, o livro de Amelina “é um relato inesquecível das consequências humanas da guerra e uma memória sobre um conflito que ainda não terminou”. “Desde o capítulo inicial até ao final, o poder da imagem das mulheres que olham para a guerra é implacável e necessário“, sublinharam,
O júri acrescentou que se trata de uma obra “lindamente escrita”, embora esteja “tecnicamente inacabada” — quando Amelina morreu, o livro ainda não estava terminado. No entanto, um grupo de amigos assumiu a responsabilidade de finalizar o texto para publicação, esforçando-se para preservar a integridade e a autenticidade da voz da escritora.
Para Sasha Dovzhyk, que faz parte da equipa editorial, a obra é merecedora do prémio. “Quando li os primeiros capítulos da obra de Amelina, no final de 2023, as palavras ‘Prémio Orwell’ surgiram na minha mente”, disse, referindo que “o dom de Victoria para traçar paralelos entre o passado e o presente, a sua visão política e a sua determinação na busca pela justiça foram transmitidas numa prosa lúcida e elegante, muito ao estilo de George Orwell”.
O reconhecimento póstumo do trabalho da escritora é um orgulho para Tetyana Teren, jornalista e amiga íntima de Amelina. “É uma vitória para a nossa cultura: um livro de uma autora ucraniana, escrito em inglês, recebeu um prémio internacional de prestígio”.
“Se ainda estivesse entre nós, tenho a certeza de que teria usado este reconhecimento para partilhar mensagens importantes com o público internacional sobre as verdadeiras razões por trás da guerra imperial da Rússia contra a Ucrânia e sobre a necessidade urgente de continuar a lutar pelo futuro“, disse ao mesmo jornal ucraniano.
No dia 27 de junho de 2023, Victoria Amelina estava a jantar num restaurante na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, com um grupo de jornalistas e autores colombianos quando o edifício foi atingido por um míssil russo. Embora tenha recebido assistência médica, acabou por morrer, aos 37 anos, na sequência dos ferimentos que sofreu.